L'estensione di u ghjacciu marinu circundante l'Antartida hà righjuntu livelli record durante l'invernu, secondu u Centru Naziunale di Dati di Neve è Ghiaccio di i Stati Uniti (NSIDC). Stu sviluppu hà suscitatu preoccupazioni trà i scientisti in quantu à l'effetti acceleranti di u cambiamentu climaticu in a regione polare miridiunali. A diminuzione di a cobertura di u ghjacciu marinu pò avè cunsequenze terribili per l'animali cum'è i pinguini, chì si basanu in u ghjacciu per a ripruduzzione è l'allevamentu di i so ghjovani. Inoltre, a riduzione di a luce di u sole riflessa da u ghjacciu biancu in u spaziu cuntribuisce à u riscaldamentu glubale.

U 10 di Settembre, l'estensione di u ghjacciu marinu antarticu hà righjuntu u so piccu à 16.96 milioni di chilometri quadrati, u massimu invernale più bassu da quandu i registri satellitari cumincianu in u 1979. Questu rapprisenta una diminuzione di circa 1 milione di chilometri quadrati cumparatu cù u record invernale precedente stabilitu in 1986. NSIDC senior U scientist Walt Meier hà descrittu questu cum'è un "annu record estremu".

Mentre chì l'Articu hà digià sperimentatu impatti significativi da u cambiamentu climaticu, cù u ghjacciu marinu chì si deteriora rapidamente in l'ultima dècada, l'effetti nantu à u ghjacciu marinu antarticu sò stati menu certi. Tuttavia, u recente cambiamentu versu e cundizioni record in a regione hà suscitatu preoccupazioni trà i scientisti chì u cambiamentu climaticu pò esse infine manifestatu in l'Antartida.

Un studiu publicatu in a rivista Communications Earth and Environment prima di u mese suggerì chì a temperatura di l'oceanu riscaldante, alimentata in gran parte da l'emissioni di gas di serra causati da l'omu, cuntribuiscenu à a calata di i livelli di ghiacciu marinu da 2016. Questa scuperta s'alinea cù a necessità di riduce a serra. emissioni di gas per prutege l'ecosistemi fragili è e regioni congelate di u mondu.

Ulteriori analisi è ricerche sò necessarie per capiscenu cumplettamente l'implicazioni di questi livelli di ghiaccio di mare record in l'Antartida, ma hè vitale chì misure sò prese per mitigà u cambiamentu climaticu è riduce l'impatti negativi nantu à u pianeta.

Fonti:

- Reuters