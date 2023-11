L'Ozone Antarctic Hole: Scopre i Fattori Cumplessi chì Affettanu a Recuperazione

U pirtusu di l'ozonu antarticu, una preoccupazione significativa per decennii, cuntinueghja à approfondisce durante a mità di primavera malgradu i regulamenti chì pruibiscenu i sustanzi chimichi chì sminuiscenu l'ozono. Mentre u Protocolu di Montreal di u 1987 hà ristrettu cù successu l'usu di clorofluorocarboni (CFC) rispunsevuli di depleting a capa d'ozone, ricerche recenti suggerenu chì altri fattori ponu esse in ghjocu.

Un novu studiu di circadori di l'Università Otago di Nova Zelanda, publicatu in a rivista Nature Communications, palesa chì l'area coperta da u burcu di l'ozonu antarticu ùn hè micca ridutta significativamente malgradu a diminuzione di i CFC. Inoltre, u centru di u pirtusu indica una diminuzione di i livelli di ozone cù u tempu.

Sicondu u coautore Annika Seppala, a risposta di l'atmosfera à e cundizioni climatichi cambianti, possibbilmente per via di u cambiamentu climaticu, pò influenzà u prucessu di ricuperazione. Questi cambiamenti atmosferichi ponu maschera u prugressu fattu per mezu di riduzioni di CFC. Mentre u burcu di l'ozonu hè statu apertu più tardi in settembre, chì potenzialmente indicà a ricuperazione, u studiu mette in risaltu chì in uttrovi, quandu u burcu hè tipicamente à u so più grande, u livellu di l'ozonu in a strata stratosferica media hè diminuitu di 26 per centu da u 2004 à u 2022.

L'autore principale Hannah Kessenich enfatizeghja chì u Protocolu di Montreal è e riduzioni di CFC sò sempre in traccia, ma i risultati di u studiu suggerenu chì i buchi recenti di l'ozone ùn ponu micca esse attribuiti solu à i CFC. L'analisi hà esclusu i dati di u 2002 è u 2019, quandu l'avvenimenti anomali, cum'è a rottura brusca di u vortice polare, anu risultatu in buchi di ozonu significativamente più chjuchi.

L'influenza di l'eventi esterni nantu à i livelli di l'ozone ùn pò esse trascurata. Ricerche precedenti anu dimustratu chì l'incendii massicci in Australia in u 2020 anu aggravatu u burcu di l'ozonu di 10 per centu. Inoltre, l'eruzione di u vulcanu Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai fora di Tonga in u 2022 si crede chì hà influinzatu i livelli recenti di ozone.

Mentre chì certi esperti ponenu dumande nantu à i risultati di u studiu, chì suggerenu chì l'esclusione di anni specifichi suscita preoccupazioni per a selezzione di dati, a ricerca furnisce una visione impurtante di i fatturi cumplessi è multifacetti chì influenzanu a ricuperazione di u burcu di l'ozonu antarticu.

FAQ

Q: Cumu si forma u burcu di l'ozonu Antarticu ?

U pirtusu di l'ozonu antarticu si forma principalmente per a prisenza di sustanzi chimichi chì deplete l'ozonu, cum'è i chlorofluorocarbons (CFC), chì s'accumulanu in l'atmosfera. Sti chimichi si rompanu in a prisenza di u sole, liberendu l'atomi di cloru è di bromu chì distrughjenu e molécule d'ozone.

Q: Chì sò i periculi di a diminuzione di l'ozone ?

A diminuzione di l'ozonu permette più radiazione ultravioletta (UV) da u sole per ghjunghje à a superficia di a Terra. L'esposizione à a radiazione UV eccessiva pò purtà à diversi prublemi di salute, cumprese u cancer di a pelle, cataratte è danni à l'ecosistema marini.

Q: I CFC sò sempre usati oghje?

Innò, i CFC ùn sò più usati in aerosols, frigoriferi o altri prudutti di cunsumatori per via di a prohibizione globale imposta da u Protocolu di Montreal di u 1987. Sustituti alternativi è più amichevuli di l'ambiente sò stati sviluppati è implementati.