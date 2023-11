L'Ozone Antarctic Hole Cuntinueghja à Approfondisce, Malgradu a Riduzzione di Chemicals

Una nova ricerca indica chì u burato in a capa d'ozone Antartica hè stata espansione in a mità di primavera in l'ultimi dui decennii, malgradu a prohibizione globale di i clorofluorocarboni (CFC) - chimichi chì sguassate u scudo di a Terra da a radiazione solare dannosa. A capa d'ozone, situata da 11 à 40 chilometri sopra a superficia di a Terra, ghjoca un rolu cruciale in a filtrazione di a maiò parte di a radiazione ultravioletta di u Sole, chì pò purtà à u cancer di a pelle è a cataratta.

U Protocolu di Montreal di u 1987, chì hà eliminatu cù successu l'usu di CFC in aerosols è frigoriferi, hà da scopu di chjude u burato di l'ozone è di ristabilisce i so livelli à quelli di 1980. Una recente valutazione sustinuta da l'ONU hà prughjettatu chì a capa d'ozone antartica puderia esse restaurata versu u 2066. , cù a ricuperazione in l'Articu prevista da u 2045 è u restu di u mondu in dui decennii.

Tuttavia, malgradu a riduzzione di i CFC, i circadori di l'Università Otago di a Nova Zelanda anu truvatu per mezu di un studiu in a rivista Nature Communications chì l'area coperta da u burcu di l'ozonu antarticu ùn hè micca diminuita significativamente. In fatti, ci hè stata una calata di i livelli di l'ozone à u centru di u pirtusu cù u tempu.

L'autore principale di u studiu, Hannah Kessenich, hà sottolineatu chì i sforzi di riduzzione di u Protocolu di Montreal è di i CFC anu sempre prugressu. Tuttavia, i risultati suggerenu chì altri fattori, potenzialmente ligati à u cambiamentu climaticu, ponu impediscenu a ricuperazione di a capa d'ozone.

FAQ

Perchè hè impurtante a capa d'ozonu?

A capa d'ozonu filtra a radiazione ultravioletta di u sole, chì pò causà cancru di a pelle è cataratte.

Chì sustanzi chimichi anu cuntribuitu à a diminuzione di a capa d'ozonu?

Chlorofluorocarbons (CFC), una volta largamente utilizati in aerosols è frigoriferi, sò stati trovati per riduce u nivellu di ozone.

A pruibizione di i CFC hè stata efficace à chjude u burato di l'ozonu?

A pruibizione di i CFC sottu u Protocolu di Montreal di u 1987 hà successu à riduce u so usu è l'eliminà da l'aerosols è i frigorifici. Tuttavia, u burato di l'ozonu Antarticu ùn hà micca mostratu una riduzione significativa.

Chì fattori puderanu impediscenu a ricuperazione di a capa d'ozonu ?

Mentre a riduzzione di i CFC hè un passu significativu, altri cambiamenti atmosferichi, potenzialmente ligati à u cambiamentu climaticu, puderanu maschera o contru à a ricuperazione di a capa d'ozonu.

Chì impattu anu queste scuperte nantu à a cooperazione ambientale internaziunale?

Queste scuperte mette in risaltu a necessità di sforzi cuntinui per affruntà a diminuzione di l'ozono è l'impurtanza di cunsiderà l'impatti potenziali di u cambiamentu climaticu. Enfatizanu a cumplessità di e sfide ambientali è a necessità cuntinuva di cuuperazione internaziunale è di ricerca.