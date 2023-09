Nova Tecnica per Misura Distanze Cosmiche cù Oscillazioni Acoustic Baryon

By

L'astrònomi face una sfida significativa quandu si tratta di misurà e distanze cosmiche per via di a natura relativistica di u nostru Universu. Questu hè cumpostu da u fattu chì quandu avemu osservatu l'uggetti distanti, ùn simu micca solu guardendu u spaziu, ma dinò in u tempu. Inoltre, l'espansione di u cosmosu da u Big Bang complica ancu più e misurazioni di distanza.

Per misurà e distanze cosmiche, l'astrònomu s'appoghjanu in dui metudi cunnisciuti cullettivamente cum'è a Scala di a Distanza Cosmica. U primu metudu implica l'usu di misure di redshift di u Cosmic Microwave Background (CMB) per determinà e distanze cosmologiche. U sicondu metudu implica l'osservazioni lucali chì utilizanu misure di parallax, stelle variabili è supernovae.

Tuttavia, ci hè una discrepanza trà e misurazioni di redshift di u CMB è e misure lucali, cunnisciuta cum'è a Tensione Hubble. Per affruntà stu prublema, una squadra di astronomi di l'università cinese è l'Università di Còrdova hà realizatu una analisi statistica di dui anni di un milione di galaxie. Hanu sviluppatu una nova tecnica chì s'appoghja nantu à l'oscillazioni acustiche di Baryon (BAO) per determinà e distanze più precisamente.

L'oscillazioni acustiche di Baryon sò resti di u Big Bang chì ponu sempre esse osservati in u cosmo. Queste onde si sò propagate à traversu a materia in l'Universu iniziale è diventanu effettivamente "congelate in u tempu" cum'è l'Universu si espansione è si rinfriscà. Misurendu a separazione trà e galassie basatu annantu à a durata di sti onde, distanzi cosmologichi ponu esse determinate.

A squadra hà utilizatu metudi statistici per analizà vicinu à un milione di galassie da a liberazione di dati Baryon Oscillation Spectroscopic Survey (BOSS) cumminata cù l'Energia Oscura Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Imaging Surveys. I circadori truvaru chì u so metudu identificanu accuratamente i lochi di l'Oscillazioni Acoustic Baryon.

Sta nova tecnica, cumminata cù altri metudi in a Scala di a Distanza Cosmica, puderia aiutà à risolve a Tensione Hubble è furnisce stimi più precisi di e distanze cosmiche. Questu hà u putenziale di rivoluzionarà a nostra cunniscenza di l'Universu è di mette in luce i misteri di a materia scura, l'energia scura è u cumpurtamentu di a gravità à grande scala.

Fonti: EurekAlert, Natura