Un studiu recente realizatu da l'Università d'Oxford hà sfidatu a credenza prevalente chì l'intemperie naturali di a roccia agisce cum'è un lavu di diossidu di carbonu (CO2). A ricerca suggerisce chì l'alterazione di a roccia pò esse veramente una fonte significativa di CO2, paragunabile à l'emissioni vulcaniche.

In u ciculu geologicu di u carbonu, i rocci cuntenenu una quantità sustanziale di carbone in forma di resti vegetali è animali antichi. Queste rocce ponu assorbe CO2 per via di l'alterazione chimica, equilibrendu l'emissioni cuntinui da i vulcani è ghjucanu un rolu vitale in a regulazione di a temperatura di a Terra.

U studiu hà quantificatu un prucessu supplementu per quale e rocce liberanu CO2 in l'atmosfera. Ce processus se produit lorsque les roches qui étaient autrefois formées sur les fonds marins anciens et enterrées avec du carbone organique reviennent à la surface, exposant le carbone à l'oxygène et à l'eau, ce qui conduit à la libération de CO2. Questu sfida a cunniscenza precedente chì e rocce intemperie sò solu un lavabo di CO2.

A misurazione di a liberazione di CO2 da u carbonu urganicu in e rocce hè stata sfida. In ogni casu, i circadori in stu studiu anu utilizatu un elementu tracciante, rhenium, liberatu in l'acqua quandu u carbonu urganicu in i rocci reagisce cù l'ossigenu. Misurendu i livelli di reniu in l'acqua di u fiumu, anu pussutu quantificà a liberazione di CO2.

U studiu hà truvatu chì e zoni cun rilascio di CO2 cuncentratu sò stati situati principarmenti in catene di muntagna cù alti ritmi di elevazione, induve e rocce sedimentarii sò stati esposti. A liberazione glubale di CO2 da l'alterazione di a roccia hè stata stimata à 68 megatoni di carbone annu, paragunabili à l'emissioni di CO2 da i vulcani.

Mentre chì l'emissioni di CO2 da l'intemperie di a roccia sò relativamente minori cumparatu cù l'emissioni generate da l'omu, capiscenu sti prucessi naturali hè essenziale per predichendu è gestisce in modu precisu u bilanciu di carbone. A ricerca futura si focalizeghja nantu à cumu u cambiamentu climaticu indottu da l'omu è l'alterazioni in l'erosione puderanu aggravà a liberazione naturale di CO2 da l'alterazione di a roccia.

