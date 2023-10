A Storia Oculata di u Paisaghju Subglaciale di l'Antartida Revealed

Un studiu innovativu recente guidatu da l'Università di Durham hà svelatu un anticu paisaghju formatu da u fiumu dissimulatu sottu a vasta calotta di ghiaccio Antartica orientale. Sfruttendu e dati satellitari è e tecniche di sonu radio-ecu, i circadori anu sfondatu in u passatu di l'Antartida, mettendu in luce a storia di a calotta di ghiaccio è a so risposta à u cambiamentu climaticu.

Coprendu una vasta area di 32,000 14 chilometri quadrati, stu paisaghju di novu scupertu offre una visione di un tempu quandu i fiumi anu furmatu a regione più di 34 milioni d'anni fà. Rimarchevuli, predate a furmazione iniziale di u ghjacciu di l'Antartichi orientali da circa XNUMX milioni d'anni. U paisaghju hè custituitu di valli è dorsali paragunabili in grandezza à quelli chì si trovanu in u Galles di u Nordu, u Regnu Unitu, chì suggerenu longhi periodi di stabilità di a temperatura in a zona studiata, postu chì hè stata largamente intaccata da u ghjacciu.

U prufessore Stewart Jamieson, l'autore principale di u studiu, enfatiza u rolu pivotale di stu paisaghju oculatu in a regulazione di u flussu di ghiaccio è a risposta à u cambiamentu climaticu. Ellu paraguna a terra misteriosa sottu à a Calotta di Ghiaccio Antartica Est à a superficia di Marte in quantu à a nostra cunniscenza limitata.

Questa scuperta significativa hà implicazioni per a scienza di u clima, postu chì revela chì, malgradu i ritirati di a calotta di ghiaccio durante i periodi più caldi, sta regione particulare hè stata notevolmente stabile. Questa cunniscenza hè critica per predichendu cumu a calotta di ghiaccio puderia reagisce à u riscaldamentu di u clima attuale è futuru.

U prufessore Neil Ross di l'Università di Newcastle, un coautore di u studiu, descrive a scuperta cum'è "oculata in vista" per parechji anni. Offre insights preziosi nantu à a storia iniziale è longu di a Calotta di Ghiaccio Antartica Orientale, è ancu a so risposta potenziale à i cambiamenti climatichi futuri.

Questa avanzata si basa nantu à u travagliu precedente da u stessu squadra di ricerca è cullaburatori, chì hà scupertu catene di muntagne nascoste, sistemi di canyon, è laghi sottu u ghjacciu antarticu. Sottulineeghja u rolu cruciale ghjucatu da l'imaghjini satellitari è l'ecu radiofonicu in a revelazione di sti paisaghji sub-ghiacci.

In modu cruciale, sta scuperta suggerisce a pussibilità di più paisaghji scuperti nascosti sottu à a calotta di ghiaccio di l'Antarticu Est. U prufissore Jamieson cunfirma chì l'esplorazione in corso di stu terrenu oculatu hè in corso per riempie i lacune in i sondaggi è approfondisce a nostra cunniscenza di cumu a calotta di ghiaccio è u so paisaghju sottostanti anu evolutu cù u tempu.

L'urganisazioni cum'è u Cunsigliu di Ricerca di l'Ambiente Naturale (NERC) di u Regnu Unitu di Ricerca è Innovazione, a Fundazione Naziunale di Scienza di i Stati Uniti (NSF) è a NASA anu ghjucatu un rolu vitale in u sustegnu di stu studiu, furnisce u finanziamentu necessariu per a raccolta di dati è a ricerca.

I scuperti da u prufondu in l'Antartida cuntinueghjanu à sbloccare a storia climatica di a Terra, offrendu insights preziosi nantu à e so sfide passate è future. L'antichi fiumi chì una volta scorrivanu sottu à u ghjacciu ci guidanu à capisce è indirizzà un mondu cambiante.

FAQ

Chì hà revelatu u studiu di l'Università di Durham nantu à l'Antartida?

U studiu guidatu da l'Università di Durham hà scupertu un anticu paisaghju formatu da u fiumu oculatu sottu à a calotta di ghiaccio Antartica orientale. U paisaghju, chì copre una superficie di 32,000 14 chilometri quadrati, suggerisce chì i fiumi anu furmatu a regione più di 34 milioni d'anni fà, prima di a furmazione iniziale di a calotta di ghiaccio da circa XNUMX milioni d'anni.

Chì significarà sta scuperta per a scienza di u clima?

A scuperta di l'anticu paisaghju subglaciale in l'Antartida furnisce insights in a stabilità passata di a regione malgradu a ritirata di a calotta di ghiaccio durante i periodi più caldi. Questa cunniscenza hè cruciale per predichendu cumu a calotta di ghiaccio pò risponde à u riscaldamentu climaticu in corso è futuru.

Chì ci hè u significatu di stu paisaghju oculatu sottu à a Calotta di Ghiaccio Antartica Est ?

U paisaghju dissimulatu ghjoca un rolu cruciale in a regulazione di u flussu di ghiaccio è à capiscenu a risposta di a calotta di ghiaccio à u cambiamentu climaticu. Offre infurmazione preziosa nantu à a storia iniziale è longa di a Calotta di Ghiaccio Antartica Orientale è a so risposta potenziale à i cambiamenti climatichi futuri.

Cumu hè statu fattu u studiu?

U studiu hà utilizatu dati satellitari è tecniche di sonu radio-ecu per analizà u paisaghju oculatu sottu à a calotta di ghiaccio Antartica orientale. Questu hà permessu à i circadori di scopre u paisaghju anticu formatu da u fiumu è acquistà insights in i paisaghji subglaciali di l'Antartida.