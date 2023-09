I ricercatori di Spagna è Germania anu fattu una scuperta fascinante in animali simplici chjamati placozoi, chì suggerisce chì i blocchi di custruzzione di e nostre cellule cerebrali puderanu esse urigginati miliardi di anni fà. Placozoans, criaturi minuscule chì s'assumiglia à un granu di sabbia, sò organismi primitivi chì sò custituiti da diversi tipi di cellule è ùn anu micca organi. Abitavanu in i bassini caldi di i mari circa 800 milioni d'anni fà, induve si nutrivanu di microbi è alga.

I circadori, guidati da u biologu cellulare Sebastián Najle da u Centru per a Regulazione Genomica, anu truvatu cellule specializate in placozoani chì mostranu similitudini notevuli cù i neuroni truvati in organismi più cumplessi. Queste cellule, cunnisciute cum'è cellule peptidergiche, liberanu segnali peptidi per coordinà u cumpurtamentu di i placozoani, cum'è i neuroni in altri animali. Ancu se e cellule placozoane ùn sò micca neuroni sviluppati cumplettamente, servenu cum'è un passu evolutivu impurtante.

Attraversu l'analisi genetica è u screening microscòpicu, a squadra hà identificatu 14 tipi diffirenti di cellule peptidiche in placozoans. E cellule sparte parechji di i stessi geni chì i nostri neuroni, ma mancanu certi cumpunenti specializati necessarii per riceve è generà signali elettrici. Invece, usanu proteini di receptori chjamati GPCR per riceve messagi chimichi, chì sò cumuni in diversi tipi di cellule animali.

Curiosamente, queste cellule di liberazione di peptidi sò assai cunservate in i placozoani, ma assenti in altri animali iniziali, cum'è spugne è gelatine di pettine. Questu suggerisce chì l'evoluzione di e cellule di secrezione di peptide precede u sviluppu di altre cellule neurone-like. I circadori ponenu ancu dumande intriganti nantu à l'urighjini evolutive di i neuroni. I neuroni si sò evoluti una volta è poi divergenu, o anu evolutu parechje volte in parallelu?

Capisce cumu e cellule evoluzione è cambianu cù u tempu hè cruciale per svelà a storia di l'evoluzione di a vita. I Placozoani, inseme cù altri animali mudelli non tradiziunali, cum'è ctenophores è spugna, cuntenenu sicreti affascinanti chì i scientisti sò appena cuminciati à scopre.

Fonte: Cell