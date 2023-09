I scientisti scoprenu strutture di legnu di quasi mezzo milione d'anni in Africa

By

Un studiu recente publicatu in a rivista Nature palesa a scuperta di strutture di legno di quasi mezzo milione d'anni in Africa. Questa scuperta rinvia significativamente u record storicu di u travagliu di legnu strutturale, postu chì prima l'esempii più antichi eranu piattaforme di 9,000 XNUMX anni à a riva di un lagu britannicu.

I tronchi sò stati scuperti vicinu à a cascata di Kalambo in Zambia da una squadra internaziunale di scientisti. Questi tronchi sò stati trovati intagliati è affucati, chì suggerenu l'artighjanu umanu intenzionale. Questa hè una scuperta significativa, postu chì i prudutti di legnu antichi sò estremamente rari per via di a degradazione di u materiale urganicu cù u tempu.

I circadori crèdenu chì i primi umani in Africa usavanu u legnu per creazioni più ambiziose, cum'è piattaforme o passerelle, in più di arnesi cum'è lance è bastoni di scavà. Tuttavia, u scopu esatta di sti strutture di lignu resta scunnisciutu.

L'età di l'artefatti di lignu hè stata determinata cù novi tecniche di datazione chì misuranu l'energia intrappulata in grani di quartz. I circadori anu truvatu chì l'uggetti datavanu à trè età distinti: 487,000 anni fà, 390,000 anni fà, è 324,000 anni fà. Queste scuperte suggerenu chì a ghjente hà campatu annantu à u fiumu annantu à millaie di generazioni o vultà à ellu periòdica.

A scuperta di sti strutturi antichi di legnu furnisce una infurmazione preziosa nantu à e cumpetenze è e capacità di i nostri primi antenati. L'artighjanu intenzionale dimustratu in a furmazione di i tronchi cù l'assi è l'arnesi di scraping mette in risaltu a sofisticazione di e so capacità di travagliu di legnu.

Priservendu questi artefatti attraversu e fotografie d'alta risoluzione, i scientisti anu pussutu studià è interpretà i metudi di artisgianalità impiegati da i nostri primi antenati. Sta scuperta ùn solu allarga a nostra cunniscenza di a storia umana, ma ancu enfatiza l'impurtanza di documentà è di priservà l'antichi artefatti per a ricerca futura.

