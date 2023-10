Impronte fossili in u Parcu Naziunale di White Sands cunfirmate da 21,000 23,000 à XNUMX XNUMX anni

Un novu studiu hà furnitu evidenza supplementaria per sustene l'estimazione di l'età di impronte fossilisate truvate in u Parcu Naziunale di White Sands. L'impronte, inizialmente datate in u 2021, anu suscitatu un dibattitu scientificu annantu à a so precisione. Tuttavia, e ricerche successive chì utilizanu diversi metudi di datazione sustenenu sempre a cunclusione chì e impronte sò trà 21,000 23,000 à XNUMX XNUMX anni.

A datazione originale di e impronte hè stata basata nantu à a datazione di radiocarbonu di e sementi di una pianta acquatica truvata in l'impressioni fossili. In ogni casu, ci era cuncerna chì l'età puderia esse imprecisa per a pussibilità di e piante acquatiche acquistendu carbone da l'atomi di carbone dissoluti in l'acqua, invece di l'atmosfera. Per rinfurzà è rivalutà l'evidenza, i circadori anu vultatu à a datazione di u radiocarbonu di u polline di cunifera. Stu metudu evita u prublema di datazione di e piante acquatiche è furnisce un paragone direttu à l'estimi di età originali. L'età di u polline era statisticamente identica à l'età di sementi currispondenti, cunfirmendu i risultati originali.

I circadori anu ancu utilizatu un metudu di datazione chjamatu luminescenza stimulata otticu per sustene ancu i so risultati. Stu metudu data l'ultima volta chì i grani di quartz sò stati esposti à a luce di u sole è furnia una età minima di ~ 21,500 XNUMX anni per i campioni di quartz in i strati chì portanu l'impronta.

Cù trè linee di evidenza chì puntanu à a listessa fascia d'età, i circadori sò cunfidenti in a so cunclusione chì e impronte sò veramente da 21,000 23,000 à XNUMX XNUMX anni. Sta ricerca ùn solu cunfirma l'età di e impronte, ma ancu furnisce insights in e cundizioni ambientali in quellu tempu, postu chì i campioni di polline indicanu cundizioni glaciali friddi è umidi.

U studiu, realizatu da i scientisti di l'USGS, u Laboratoriu Naziunale di Lawrence Livermore, u serviziu di u Parcu Naziunale è l'istituzioni accademiche, mette in luce a presenza di l'omu in l'America di u Nordu durante l'Ultimu Massimu Glacial. A ricerca in corso in White Sands hà per scopu di capisce e cundizioni ambientali chì permettenu à e persone di prosperà in a regione durante quellu periodu.

Fonte: "Stima di età indipendente risolve a cuntruversia di l'antichi impronte umani in White Sands" - Jeffery S. Pigati et al. Scienza, 2023.

Definizione:

– Datazione di u radiocarbonu : un metudu utilizatu per determinà l'età di l'uggetti chì cuntenenu carbonu basatu annantu à a decadenza di isotopi di radiucarbonu.

– Luminescenza otticamente stimulata : un metudu di datazione chì misura u tempu da quandu certi minerali sò stati esposti per l'ultima volta à u sole.

- Ultimu Massimu Glaciale : un periodu durante l'ultimu periodu glaciale quandu i calchi di ghiaccio eranu à a so massima estensione.

Fonti:

- https://www.sciencemag.org/doi/10.1126/science.adh5007