Una scuperta rivoluzionaria di 27 impronte aviarie nantu à a costa miridiunali di l'Australia hà furnitu insights preziosi nantu à l'evoluzione aviaria iniziale è i mudelli migratori potenziali. Datanu di u Cretaceu Inizio quandu l'Australia era sempre cunnessu à l'Antartida, queste impronte sò alcune di e tracce d'uccelli più antiche è identificate definitivamente in l'emisferu miridiunali, stimate trà 120 è 128 milioni d'anni.

A cuntrariu di parechje tracce d'uccelli è fossili di stu periodu di tempu, chì si trovanu principarmenti in l'Emisferu Nordu, particularmente in Asia, sta scuperta palesa una varietà diversa di spezie d'uccelli in l'Emisferu Sud vicinu à u Polu Sud milioni d'anni fà. Questa scuperta sfida i ipotesi precedenti è allarga a nostra cunniscenza di a distribuzione aviaria iniziale.

E impronte, chì varienu in grandezza da 7 à 14 centimetri (2.75 à 5.5 inch) di larghezza, sò stati scuperti in a Formazione Wonthaggi in a vicinanza di Melbourne. Sta furmazione geologica marca a separazione di l'Australia da l'Antartida circa 100 milioni d'anni fà. À quellu tempu, l'ambienti polari era custituitu da una valle di rift cù fiumi intrecciati, sperienze temperature glaciali è mesi di bughjura durante l'inguerni polari.

A prisenza di sti tracce aviarie nantu à parechji livelli stratigrafici suggerisce l'apparizione ricorrente di diverse spezie d'uccelli, chì potenzalmentu indicà a furmazione staghjunali durante l'estate polari. Hè plausibile chì sti tracce sò state lasciate longu una strada migratoria, cum'è l'acelli attraversavanu a regione.

A natura delicata di l'ossi d'uccelli è a natura ligera di l'acelli stessi facenu a so preservazione in u registru fossile incredibbilmente raru. Per quessa, a scuperta di sti tracce furnisce una opportunità eccezziunale per studià è amparà più nantu à l'avifauna di u passatu.

Questa scuperta rimarchevule seguita una scuperta precedente in u 2013, induve duie tracce d'uccelli di 105 milioni d'anni sò state trovate in a Formazione Eumeralla d'Australia, solidificendu a pusizione di l'Australia cum'è una fonte significativa di primi evidenza fossili aviaria.

Mentre a pandemia di COVID-19 necessitava un ritardu in l'analisi di e impronte, l'autore principale, Anthony Martin, hà unitu e forze cù altri esperti in paleontologia è geologia per studià meticulosamente è interpretà e tracce.

Grazie à i scientisti pionieri cum'è Martin è i so culleghi, cuntinuemu à scopre indizi vitali nantu à u mondu anticu è acquistà una cunniscenza più profonda di l'evoluzione iniziale è u cumpurtamentu di e spezie aviarie. Questa scuperta aghjunghje un altru capitulu à a nostra storia in corso di l'evoluzione aviaria.

