Novi Fossili Revelan Insights in a Colonization of Land by Cyanobacteria

Ricostruzzioni 3D dettagliate di fossili scuperti in Scozia mettenu in luce cumu a vita microbica hà impactatu i primi ecosistemi terrestri. I fossili appartenenu à una spezia di cianobacteria chjamata Langiella scourfieldii, chì hà prusperu trà i primi pianti terrestri più di 400 milioni d'anni fà in u periodu Devonianu iniziale. Sicondu un studiu publicatu in iScience, sti fossili sò l'esempiu più anticu cunnisciutu di a famiglia di cianobacteria Hapalosiphonaceae per avè culunizatu a terra.

Cyanobacteria, un gruppu di microorganismi antichi, hà ghjucatu un rolu cruciale in a furmazione di a vita in a Terra. Sò ben documentati in rocci marini, ma capiscenu a so culunizazione di a terra hè sempre un tema di studiu. Cianobacteria si trovanu in diversi ambienti, cumpresi l'oceani, l'acqua dolce, a terra umida, è ancu e rocce antartiche. Ingaghjanu in a fotosintesi, simili à e piante, è sò cunnisciuti per i so fiori estensivi chì turnanu a superficia di l'acqua blu-verde.

In u Devonianu Primu, i cianobatteri anu cumpiendu e stesse funzioni ecologiche cum'è oghje. Eranu impurtanti per a fotosintesi è sirvutu com'è fonte di alimentazione per altri organismi. Questi microrganismi sò prubabilmente urigginati in ambienti d'acqua dolce è cuminciaru à culunizà a terra prima di a so storia, potenzalmentu cumpetizione cù i primi pianti per u spaziu.

A scuperta di i fossili di Langiella scourfieldii hè stata pussibule da i microscopi 3D muderni. Sti fossili, inseme à quelli truvati in u 1959, sò stati cunfirmati per esse di a listessa spezia. A prisenza di "veru ramificazione" in questi fossili, un mudellu di crescita caratteristicu di cianobacteria, cunfirmò a so prisenza in l'ecosistema Devonianu.

U paisaghju di u Devonianu iniziale in Aberdeenshire, induve i fossili sò stati truvati, avissi avutu assai sfarente di l'oghje. A Scozia era situata vicinu à l'Equatore, sperendu un clima tropicale à subtropicale. U Rhynie Chert, u situ di fossili, era custituitu da pianura sabbiosa cù pozzi d'acqua dolce à acqua salmastra. L'attività vulcanica è e surgenti termali facenu a zona simili à u Parcu Naziunale di Yellowstone di u ghjornu mudernu. A biodiversità in questu periodu principarmenti centrata intornu à e rocce umide vicinu à e piscine d'acqua, cuparti di stuoie microbiche custituiti da battìri, alghe è fungi.

Sta ricerca allarga a nostra cunniscenza di cumu i cianobatteri anu culunizatu a terra è mette in luce l'interazzione trà a vita microbica è i primi ecosistemi terrestri.

