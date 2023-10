L'eclissi solare annular catturata da a Stazione Spaziale Internaziunale

L'astronauta di a NASA Jasmin Moghbeli, à bordu di a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS), hà documentatu recentemente una eclissi solare anulare. Una eclissi annulare si verifica quandu a Luna ùn obscureghja micca completamente u Sole, lascendu un anellu visibile chjamatu annulus. Questu furnisce i scientifichi una rara opportunità per studià a corona di u Sun.

Duranti l'eclissi, Moghbeli hà catturatu una fotografia di a Luna chì passava davanti à u Sole, lampendu a so ombra, o umbra, è scurendo parzialmente una parte di a superficia di a Terra. L'imaghjina hè stata presa cum'è l'ISS s'avanzava 260 chilometri sopra a fruntiera US-Canadiana è hà puntatu versu u sudu versu u Texas.

Moghbeli hè ghjuntu à l'ISS u 27 d'aostu cum'è parte di a missione Crew-7, inseme cù altri astronauti da l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), l'Agenzia di Esplorazione Aerospaziale Giappone (JAXA) è Roscosmos. Hà catturatu l'eclissi utilizendu un inseme unicu di sfide specifichi per a fotografia di fenomeni celesti da l'ISS.

L'ISS orbita a Terra à una velocità elevata, chì richiede calculi precisi è timing per catturà avvenimenti cum'è l'eclissi solari accuratamente. Queste tecniche mette in risaltu l'impurtanza di a documentazione scientifica da u spaziu, chì permette à i circadori di studià è capiscenu a cumplessità di l'avvenimenti celesti.

In generale, a fotografia di Moghbeli furnisce una vista rimarchevule di l'eclissi solare anulare, chì mostra a bellezza è u significatu scientificu di osservà i fenomeni celesti da u puntu di vista di a Stazione Spaziale Internaziunale.

Fonti:

- Stazione Spaziale Internaziunale (ISS): Una nave spaziale in orbita attornu à a Terra chì serve cum'è laboratoriu di ricerca è portu spaziale per a cullaburazione internaziunale in l'esplorazione spaziale.

- NASA: Agenzia indipendente di u Guvernu Federale di i Stati Uniti rispunsevule per u prugramma spaziale civile è a ricerca aerospaziale.

– Eclissi di u sole annu : Eclissi di u sole induve a Luna ùn copre micca cumplettamente u Sole, lascendu un anellu luminoso chjamatu annulus.

- L'astronauta di a NASA Jasmin Moghbeli: Un astronauta chì hà catturatu l'eclissi solare anulare da l'ISS.

- ESA (Agenzia Spaziale Europea): Un'urganizazione intergovernativa cuncentrata in l'esplorazione è u studiu di u spaziu.

- JAXA (Agenzia di Esplorazione Aerospaziale Giapponese): L'agenzia giapponese rispunsevuli di l'attività aerospaziale, cumprese i lanci di satelliti è missioni avanzate.

- Roscosmos: L'agenzia di u guvernu russu rispunsevuli di l'attività spaziali, cumpresu u sviluppu è u funziunamentu di e stazioni spaziali.

