U novu Metudu Upcycles Plastics in Valuous Surfactants Aduprati in Sapone è Detergenti

I ricercatori di Virginia Tech anu sviluppatu un metudu rivoluzionariu per riciclà i plastichi in sustanzi chimichi preziosi chjamati surfactants, chì sò usati in a produzzione di sapone, detergente è più. Stu metudu puderia furnisce una alternativa prufittuosa è ecologica à u riciclamentu tradiziunale di plastica.

A chjave per sta scuperta si trova in a similarità moleculare trà i plastichi di polietilene è l'acidi grassi, chì sò un precursore chimicu di u sapone. I dui materiali sò cumposti di catene longu di carbone, ma l'acidi grassu anu un gruppu supplementu di atomi à a fine di a catena. Basendu nantu à sta similitudine, i circadori ipotisanu chì duverebbe esse pussibule cunvertisce u polietilene in acidi grassi è infine pruduce sapone.

Per scumpressà e catene longu di polietilene in catene più brevi in ​​modu efficiente, u squadra di ricerca hà sviluppatu un prucessu unicu di termolisi di gradiente di temperatura. Stu prucessu implicava u riscaldamentu di u plasticu in un reattore appositamente custruitu à una temperatura elevata è poi rinfriscà rapidamente. Dopu à a termolisi, i circadori anu uttenutu "polietilene à catena corta", cunnisciutu ancu cera.

U passu prossimu era aghjunghjendu uni pochi di passi più chjave, cumpresa a saponificazione, per trasfurmà e cera in sapone. Cù l'aiutu di sperti specializati in a modellazione computazionale è l'analisi ecunomica, a squadra di ricerca hà raffinatu u prucessu di upcycling. U risultatu finali era u primu sapone in u mondu fattu di plastica.

In particulare, stu metudu di upcycling pò esse applicatu à u polietilene è à un altru plasticu cumunimenti utilizatu, u polipropilene. Questi plastichi si trovanu in diversi prudutti di cunsumatori di ogni ghjornu cum'è imballaggi, cuntenituri alimentari è tessuti. Un vantaghju maiò di sta tecnica di upcycling hè chì pò processà simultaneamente u polietilene è u polipropilene, eliminendu a necessità di una classificazione separata di sti plastichi.

Inoltre, u metudu hà esigenze simplici: plastica è calore. Mentre chì ingredienti supplementari sò necessarii per cunvertisce e cera in acidi grassi è sapone, a trasfurmazioni iniziale di u plasticu hè simplice. Questu rende stu metudu di upcycling facilmente adattabile è potenzialmente scalabile per applicazioni industriali.

A ricerca hè stata publicata in a rivista Science è dimustra una nova strada per u riciclamentu di plastica senza bisognu di prucessi cumplessi o catalizzatori novi. Stu approcciu innovativu hà u putenziale di inspirà futuri disinni creativi per i prucessi di upcycling.