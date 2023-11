In una scuperta scientifica rimarchevule, i circadori di l'Università di Utrecht anu finalmente situatu resti di un cuntinente di a dimensione di i Stati Uniti, chì si crede chì hè sparitu per l'ultimi 155 milioni d'anni. Sta scuperta suscite dumande intriganti nantu à a nostra cunniscenza di a storia geologica di a Terra è a pussibilità di più cuntinenti persi chì aspettanu di esse scupertu.

Nanzu, l'esperti ùn eranu micca sicuri chì stu pezzu di terra mancante, chjamatu Argoland, s'era affundatu sottu à u fondu di l'oceanu, fusionatu cù una massa di terra più grande, o semplicemente andatu inosservatu in un locu invisibile. In ogni casu, dopu una ricerca estensiva di sette anni, i circadori olandesi anu tracciatu cù successu segmenti di Argoland in a densa jungla di l'Asia sudorientale.

U studiu rivoluzionariu guidatu da u duttore Eldert L. Advokaat dimustra cumu i cuntinenti, quandu l'oceani sò chjusi, si mette in una cunfigurazione in forma di C cunnisciuta cum'è Pangea. L'Oceanu Tethys, induve l'Argolandia svanìu durante u periodu Jurassicu tardu, hà servitu cum'è u palcuscenicu per questu avvenimentu geologicu. Mentre a maiò parte di e terre cambianu forma cù u tempu per via di a deriva cuntinentale, a scumparsa di l'Argoland era unica.

A cuntrariu di u cuntinente Zealandia, chì hà eventualmente affundatu dopu à esse alluntanati da l'Australia 80 milioni d'anni fà, u destinu di l'Argolandia era probabilmente ligatu à a subduzione. A subduzione si trova quandu una placca tectonica si sdrughje sottu à l'altru, riciclendu u bordu di a piastra in u mantellu di a Terra. Stu fenominu presentava sfide à situà Argoland cum'è i segni tipici di subduzione, cum'è l'offscraping è a furmazione di e muntagne, ùn eranu micca apparenti.

Per complicà e cose più, i frammenti chì si credevanu di Argolandia sò stati scuperti prima in Myanmar è Indonesia. Tuttavia, sti campioni anu dimustratu assai più vechji di a scissione da l'Australia, chì suggerenu l'esistenza di una massa di terra mancante scunnisciuta supplementaria. L'implicazione di a sparizione di un cuntinente di dimensioni americane suscite dumande nantu à quanti altri cuntinenti anu spartutu un destinu simili.

Per mezu di a so ricerca, u duttore Advokaat è u duttore Douwe JJ van Hinsbergen anu scupertu u viaghju di Argoland. Inizialmente si frammentò in microcontinenti, formando bacini oceanici più piccoli caratterizzati da una crosta oceanica più sottile ma più densa. Questi frammenti si sò eventualmente separati è andati à a deriva prima di esse incrustati in a lussureggiante jungla di l'Asia sudorientale.

Questa scuperta rivoluzionaria mette in luce u passatu geologicu dinamicu di a Terra è allarga a nostra cunniscenza di Pangea. U studiu ùn solu esplora cumu i cuntinenti si rompenu è evoluzione, ma offre ancu insights in a crescita di i cuntinenti. Mentre svelamu i misteri di i cuntinenti persi, sta cunniscenza hà u putenziale di sbloccare una ricchezza di scuperte in spazii cum'è a biodiversità è u clima.

Cù l'ultimu pezzu mancante di u puzzle trovu in Argolandia, i circadori sò avà ansiosi di scopra a pussibilità di altri cuntinenti persi. L'Oceanu Pacificu, in particulare, presenta una opportunità intrigante per più investigazioni, cù territorii potenziali mancanti ammucciati in i cinturi di muntagna di l'Alaska è a Culumbia Britannica.

FAQ

Cosa hè a subduzzione?

A subduzione hè un prucessu geologicu induve una placca tectonica scorri sottu à l'altru, purtendu à u riciclamentu di u bordu di a piastra in u mantellu di a Terra.

Cosa hè a deriva cuntinentale?

A deriva cuntinentale si riferisce à u muvimentu è u cambiamentu di i cuntinenti di a Terra in u tempu per via di u muvimentu di e placche tettoniche.

Cosa hè Pangea?

Pangea hè u supercontinente chì esisteva circa 335-175 milioni d'anni fà, cumprendi tutti i cuntinenti attuali uniti.

Cosa hè Zealandia?

Zealandia hè un cuntinente sottumessu chì si staccava da l'Australia milioni d'anni fà è si trova soprattuttu sottu à u Pacificu Sud.