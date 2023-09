I cambiamenti climatichi storici anu ghjucatu un rolu in l'interbreeding umanu iniziale

Un novu studiu publicatu in a rivista Science revela chì i fluttuazioni in u nivellu di CO2 atmosfericu è i cambiamenti risultatu in u clima è a vegetazione eranu fattori significativi chì influenzanu quandu è induve e prime spezie umane s'incrociavanu. L'umani muderni anu una piccula percentuale di DNA ereditata da altre spezie d'ominini cum'è Neanderthal è Denisovans.

U studiu, realizatu da una squadra internaziunale di esperti di u clima è paleobiuloghi da a Corea di u Sudu è l'Italia, hà utilizatu evidenza paleo-antropologica, dati genetichi è simulazioni supercomputer di i climi passati per capisce i mudelli di incrociamenti trà e diverse spezie. Anu trovu chì Neanderthals è Denisovans avianu diverse preferenze ambientali. I Denisovani eranu megliu adattati à l'ambienti friddi, cum'è i boschi boreali è i zoni di tundra, mentre chì i Neanderthali preferiscenu boschi temperati è prati.

I circadori anu utilizatu simulazioni di computer per analizà a sovrapposizione geografica di questi diversi abitati durante i periodi interglaciali caldi. Anu scupertu chì durante questi periodi di sovrapposizione, ci era più opportunità per scontri è interazzione trà e spezie, aumentendu a probabilità di incruciate. I simulazioni sò ancu allinati cù episodii cunnisciuti di incruciate chì sò accaduti intornu à 78,000 120,000 è XNUMX XNUMX anni fà.

Per capiscenu più i mutori climatichi di l'incruciate, i circadori anu esaminatu cumu i mudelli di vegetazione cambiavanu in Eurasia in l'ultimi 400,000 2 anni. Anu scupertu chì i livelli elevati di COXNUMX atmosfericu è e cundizioni interglaciali miti anu causatu una espansione à punente di fureste temperate in Eurasia cintrali, creendu corridori di dispersione per i Neanderthal in i territorii Denisovan.

Una di e sfide chì i circadori anu affruntatu hè stata a stima di e cundizioni climatichi preferite per i Denisovani, postu chì ci sò dati limitati dispunibili. In ogni casu, anu sviluppatu novi strumenti statistici per cuntà e relazioni ancestrali cunnisciute trà e spezie umane, chì li permettenu di stimà l'abitati potenziali di Denisovan. Sorprendentemente, l'analisi hà indicatu chì l'Europa sittintriunali puderia esse un ambiente adattatu per i Denisovani, in più di a Russia è a Cina.

Stu studiu furnisce insights preziosi nantu à a relazione trà u cambiamentu climaticu, i cambiamenti di l'habitat è a diversificazione genetica umana. Per capiscenu sti mudelli storichi, i circadori ponu investigà ulteriormente e tracce genetiche di l'incruciate in diverse pupulazioni è acquistà una megliu comprensione di i nostri antenati cumuni.

