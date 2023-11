Robotic Chemist: Sbloccare a Produzione di Ossigenu da a Dirt Martian

Siccomu e pussibulità di i robots è l'intelligenza artificiale cuntinueghjanu à ridefinisce i cunfini di l'esplorazione umana, un avanzu in a produzzione d'ossigenu ci hà purtatu un passu più vicinu à sustene a vita in altri pianeti. Un squadra di circadori in l'Università di Scienza è Tecnulugia di a Cina hà sviluppatu un robot chimicu artificiale intelligente capace di estrae l'ossigenu da i materiali marziani.

Mentre l'idea di utilizà risorse lucali per missioni spaziali hà guadagnatu trazione in l'ultimi anni, a capacità di pruduce risorse vitali cum'è l'ossigenu in situ riducerà significativamente e sfide logistiche di e missioni future. U robot, chì s'assumiglia à una grande scatula cù un bracciu roboticu, era furnitu cù meteoriti marziani è cumpusizioni chì imitanu a superficia marziana. Cù interazzione umana minima, u chimicu alimentatu da l'IA hà impiegatu l'acidu è l'alkali per scumpressà u minerale marzianu è analizà a so cumpusizioni.

Cum'è un maestru chef chì travaglia cù ingredienti limitati, u chimicu robotu hà cercatu dopu à 3.7 milioni di cumminazzioni pussibuli per truvà u catalizzatore ottimale per una reazione di evoluzione di l'ossigenu. Stu catalizzatore liberaria l'ossigenu da l'acqua, un elementu cruciale per a sopravvivenza umana. Tuttu u prucessu, da a preparazione di u materiale marzianu à a prova è a sintesi di a formula ottima, hè stata cumpletata in modu autonomu da u chimicu roboticu.

In u so studiu publicatu in a rivista Nature Synthesis, a squadra hà stimatu chì un unicu metru quadru di terra marziana puderia pruduce circa 60 grammi d'ossigenu per ora cù u so robot chimicu. Stu novu sviluppu cumplementa l'Esperimentu di Utilizazione di Risorse in situ di l'ossigenu di a NASA (MOXIE), chì hà pruduciutu bè l'ossigenu da l'aria marziana à bordu di u rover Perseverance.

L'implicazioni di sta scuperta si estende oltre a produzzione d'ossigenu. U sistema chimicu roboticu hà u putenziale di sbloccare a creazione di diversi catalizzatori è composti aduprendu risorse dispunibili localmente. A so capacità di truvà una strada chimica versu ogni compostu di destinazione ùn solu offre suluzioni per sustene a vita umana in Marte, ma spinge i limiti di a sintesi chimica in ambienti remoti è limitati di risorse.

Mentre chì u cuncettu di chimichi robotici artificialmente intelligenti chì sbloccanu i sicreti di e risorse extraterrestri ci porta più vicinu à diventà una spezia multiplanetaria, ùn pudemu micca ignurà i racconti di prudenza incrustati in a fantascienza. Mentre imbarcamu in stu viaghju eccitante, duvemu stà vigilanti è assicurà chì i nostri cumpagni robotici mantenenu u so rolu di assistenti utili invece di vultà contr'à noi.

Dumande dumandatu Spissu

Perchè hè impurtante a capacità di pruduce l'ossigenu in Marte ?

A pruduzzione di l'ossigenu in Mars eliminà a necessità di trasportu da a Terra, riducendu u costu è e sfide logistiche di e missioni umane à u pianeta. Puderia ancu furnisce una risorsa vitale per sustene a presenza umana in Marte permettendu l'aria respirabile è potenzialmente serve com'è propulsore per i missili.

Cumu u chimicu roboticu estrae l'ossigenu da a terra marziana?

U robot chimicu analizà u minerale marzianu per determinà a so cumpusizioni è poi cerca un catalizzatore chì pò attivà una reazione di evoluzione di l'ossigenu da l'acqua. Rumpendu a terra marziana è utilizendu risorse lucali, u robot produce in modu autonomu l'ossigenu.

Chì sò l'implicazioni di e capacità di u chimicu roboticu?

In più di a pruduzzione di l'ossigenu, a capacità di u chimicu roboticu di truvà percorsi chimichi è di creà diversi composti utilizendu risorse lucali apre l'opportunità per a sintesi chimica in ambienti remoti è limitati di risorse. Puderia rivuluziunà a manera di avvicinà l'utilizazione di e risorse in l'esplorazione spaziale.

Chì altri esperimenti sò fatti per pruduce l'ossigenu nantu à Marte ?

U successu di u chimicu roboticu hè cumplementatu da l'Esperimentu di Utilizazione di Risorse in situ di l'ossigenu di a NASA (MOXIE), chì hà digià pruduciutu bè l'ossigenu da l'aria marziana. Questi avanzamenti in l'arnesi di produzzione di l'ossigenu cuntribuiscenu à a nostra cunniscenza di l'utilizazione di e risorse in Marte è aprenu a strada per e future missioni umane in u Pianeta Rossu.