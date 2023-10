I scientisti creanu è stabilizzanu ioni d'oru caricati rari per novi usi

I scientisti di l'Università di Stanford, l'Università di California, Berkeley, è l'Università McGill in Canada anu creatu è stabilizatu cù successu una variazione rara di carica d'oru chjamata Au2+. Questa avanzata permette una gamma di novi applicazioni per stu metale elementale intrigante.

E caratteristiche uniche di l'atomi d'oru, cù a so grande carica pusitiva, sò dovute à u gran numaru di protoni in i so nuclei. Queste forze, cumminate cù l'effetti di a relatività speciale nantu à a so accelerazione, facenu certi arrangiamenti di l'elettroni più prubabile di l'altri. In u risultatu, a perdita di unu o trè elettroni hè più cumuna chè a perdita di dui.

Per stabilizzà l'ioni Au2+, i chimichi l'anu intrappulatu in un materiale cristalinu chjamatu perovskite alogenuri, comunmente utilizatu in pannelli solari è apparecchi elettronichi. A cunfigurazione specifica di l'elementi in u cristallu hà cunservatu u statu unicu di l'ioni Au2 +. Utilizendu una formula chì cuntene u salinu di cesium chloride, Au3+ chloride, l'acqua, l'acidu cloridicu è una piccula quantità di vitamina C, i scientisti anu pussutu trasfurmà l'ioni Au3+ in Au2+ per via di a donazione di un elettroni.

L'oru hè cunnisciutu per a so malleabilità è a resistenza à e reazzione chimica, facendu un elementu desideratu per diverse applicazioni. Cù a scuperta di una forma stabile di Au2+, più ricerca si focalizeghja nantu à studià e so caratteristiche ottiche è elettroniche. Queste caratteristiche puderanu esse mudificate è utilizzate in campi cum'è l'elettronica.

A sintesi riescita di a perovskite Au2 + stabile hè stata inizialmente cun sorpresa da i scientisti. Tuttavia, avà sò entusiasmati di scopre e pussibulità offerte da stu novu materiale. A ricerca hè stata publicata in Nature Chemistry.

Fonti:

