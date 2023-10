I scientisti di l'Università di Leeds anu realizatu un studiu chì revela chì quasi a mità di i piani di ghiacciu di l'Antartida si sò ristretti in l'ultimi 25 anni, cù u riscaldamentu glubale indottu da l'omu hè probabilmente a causa principale. Da i 162 ghiacci chì circundanu u cuntinente, 71 anu riduttu in u voluminu, liberando 7.5 trilioni di tunnellate d'acqua di fusione in l'oceani. I scaffali di ghiaccio in u latu uccidintali di l'Antartida, chì sò esposti à l'acqua calda, sò largamente diminuiti in grandezza, mentre chì quelli di u latu orientali, prutetti da l'acqua fridda vicinu à a costa, sò stati o sò stati stessi o anu aumentatu in volumi. Questa perdita netta di ghiaccio equivale à 7.5 trilioni di tunnellate.

U studiu, publicatu in a rivista Scientific Advances, hà utilizatu più di 100,000 2 imaghjini di radar satellitari per valutà a salute di i piaghji di ghiaccio. Hà trovu chì u latu uccidintali di l'Antartida hà una temperatura di l'acqua più calda à u fondu di u mari, vicinu à XNUMX ° C, chì hè abbastanza calda per funnu u ghjacciu sopra. Per d 'altra banda, u latu orientali sperimenta temperature di u mare più freti.

I scaffali di ghiacciu chì si riducenu averà cunsequenze significative per a circulazione di l'oceanu glubale, cum'è un "cinturione trasportatore" chì move nutrienti, calore è carbone. U funnu di u ghjacciu aghjusta l'acqua dolce à l'acqua salata di l'oceanu, facendu chì diventa più ligera è più lenta per affundà, debilitandu u sistema di circulazione. U studiu hà ancu scupertu chì quasi a mità di i piaghji di ghiacciu si sò riduzzione senza segni di ricuperazione, contru à l'aspettattivi chì passanu per ciculi di shrinking seguitu da ricrescita.

U duttore Benjamin Davison, u principale investigatore di u studiu, suggerisce chì u riscaldamentu glubale indottu da l'omu hè prubabilmente a causa primaria di a perdita di ghiaccio. Se a perdita hè stata dovuta à a variazione di u clima naturali, ci sò stati signali di ricrescimentu di u ghjacciu nantu à i banchi di ghiacciu occidentali.

I scaffali di ghiaccio ghjucanu un rolu cruciale à rallentà u flussu di ghiaccio da i glacieri in l'oceani. Quandu i scaffali di ghiacciu debilitanu o riduttanu in grandezza, a rata di ghjacciu persu da i glaciers aumenta. In particulare, u Getz Ice Shelf hà sperimentatu a più grande perdita di ghiaccio, cù 1.9 trilioni di tunnellate perse durante u periodu di studiu. A maiò parte di sta perdita hè stata duvuta à a fusione à a basa di u ghjacciu, piuttostu chè à u vellu.

Mentre chì u studiu mette in risaltu l'attrizione constante di i scaffali di ghiacciu per via di a fusione è di u fetu, l'Amery Ice Shelf in u latu est di l'Antartida hà guadagnatu in realtà 1.2 trilioni di tunnellate di ghiaccio per via di u so circondu più fretu. Questa ricerca furnisce una misura di basa per seguità i cambiamenti futuri mentre u clima cuntinueghja à calà.

