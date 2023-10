A cometa criovulcanica chì si dirige versu a Terra: 12P/Pons-Brooks

Una cometa criovulcanica massiva cunnisciuta cum'è 12P/Pons-Brooks hè attualmente in strada versu a Terra. Sta cometa, trè volte a grandezza di u Monti Everest, hè stata recentemente eruttata u 5 d'ottobre, marcà a so seconda splusione in l'ultimi quattru mesi.

Ciò chì face stu cometa unicu hè a so cumpusizioni. Sicondu Dailymail, 12P/Pons-Brooks hè custituitu di ghiaccio, polvera è gasi, chì creanu un fenomenu simili à a carbonatazione in una buttiglia di bevande gassate. U nucleu solidu di u cometa hè stimatu à avè un diametru di 18.6 miglia (30 km), è quandu hè riscaldatu da u sole, a pressione s'accumula in l'internu finu à chì una splusione si faci, liberendu detriti congelati per fratture in a cunchiglia di u nucleu.

Duranti l'esplosione più recente, l'osservatori anu nutatu chì u coma, a nuvola di gasu chì circundava u nucleu, pareva avè "corne". U mutivu esatta di sta forma di cornu hè sempre scunnisciutu, ma l'esperti credi chì pò esse dovutu à a forma peculiare di u ventu criovulcanicu è à una sorta di bloccu chì causanu u materiale per esse espulsu in un mudellu di flussu unicu. Qualchidunu anu ancu paragunatu l'apparenza di a cometa à a nave spaziale Millennium Falcon da Star Wars.

Malgradu a so traiettoria di paura è a forma, ùn ci hè micca una minaccia immediata di un "impattu prufondu" da 12P / Pons-Brooks. A cometa ùn serà micca visibile à l'occhiu nudu, finu à ch'ella passa vicinu à a Terra in u 2024, è ùn tornerà micca in u nostru circondu finu à u 2095. Tuttavia, se a cometa cuntinueghja à splode, pò attirà più attenzione in l'anni à vene.

12P/Pons-Brooks hè una di e 20 comete cunnisciute cù vulcani di ghiaccio attivi, è hè stata identificata per a prima volta da Jean-Louis Pons in lugliu 1812.

