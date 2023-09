Mirror Images: I ricercatori osservanu Alice Rings in u Laboratoriu

I ricercatori in i Stati Uniti è in Finlandia anu osservatu l'anelli d'Alice in u laboratoriu per a prima volta. L'anelli d'Alice sò vortices cum'è anelli chì inverte e carichi di qualsiasi monopoli chì passanu per elli, ispirati da u portale specchiu in u rumanzu di Lewis Carroll "Through the Looking-Glass". L'esperimentu hà utilizatu atomi ultrafriddi è puderia furnisce insights in i prucessi fundamentali in a fisica di particelle è a cosmologia.

A scuperta di a squadra hà cumminatu duie linee di ricerca chì emergenu circa 35 anni fà. Una linea di ricerca implica corde cosmiche, chì sò ipotetiche difetti 1D in u spaziu-tempu. Queste corde puderianu avè implicazioni prufonde per a cosmologia, postu chì puderanu trasfurmà a materia in antimateria. Se esistenu corde cosmiche, seranu cunnisciute cum'è corde d'Alice.

A seconda linea di ricerca si focalizeghja nantu à i monopoli, chì sò punti singulari di carica in u spaziu. Monopoles è strings ponu purtari carichi topologichi cunservati, chì ponu esse carichi di culore magnetichi, elettrici o quark. In l'anni 1980, i circadori anu capitu chì i monopoli puderanu esse deformati in una struttura di loop-like chjamata un anellu Alice quandu osservatu da vicinu.

Una pruprietà intrigante di un anellu d'Alice hè chì, se un altru monopolu passa per u so mezu, u monopolu si trasforma in una antiparticula. Questu indica un universu specchiu induve l'antimateria domina a materia.

In u 2015, una scuperta hè accaduta quandu i circadori anu creatu un monopolu in un condensatu di Bose-Einstein, un gasu di atomi di rubidium rinfriscatu vicinu à u zero assolutu. L'ultimu studiu combina tecniche sperimentali cù metudi di simulazione per osservà l'evoluzione di u tempu di monopoli in un condensatu. I circadori anu truvatu chì i monopoli decadenu in anelli d'Alice, è anu pussutu osservà direttamente parechje caratteristiche di l'anelli d'Alice cum'è u monopolu evoluzione.

Queste scuperte anu implicazioni per a nostra cunniscenza di i fluidi quantistici, chì suggerenu chì strutture chì cunverte a materia in antimateria ponu spuntà spontaneamente in cundizioni specifiche. I circadori speranu chì u so esperimentu puderia offre una piattaforma preziosa per spiegà i prucessi fundamentali in l'universu.

Fonte: Nature Communications

Definizione:

- Anelli d'Alice: vortici in forma d'anelli chì inverte e carichi di monopoli chì passanu per elli, ispirati da u portale di specchiu in "Through the Looking-Glass"

– Monopoli : punti singulari di carica in u spaziu

- Corde cosmiche: difetti ipotetici 1D in u spaziu-tempu cù implicazioni putenzialmente prufonde per a cosmologia

