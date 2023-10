Roboti Magnetic Algae: Una Soluzione Sostenibile à a Polluzione Plastica

A contaminazione plastica hè diventata un prublema ambientale pressante, cù u so usu generalizatu chì porta à quantità enormi di rifiuti plastichi in ambienti acquatici. Questi plastichi si scumpressanu in microplastichi è nanoplastici, chì sò ingeriti da l'organisimi acquatici è ponu esse una minaccia per a so salute è l'ecosistema. Per risolve stu prublema, i circadori di l'Istitutu di Tecnulugia di l'Europa Centrale (CEITEC) in l'Università di Tecnulugia di Brno anu sviluppatu robots d'alga magnetichi.

A squadra di CEITEC hà decoratu e cellule d'alga verde cù particelle minuscule di magnetite, creendu robots d'alga magnetichi chì ponu esse cuntrullati per vaglià i plastichi più sfuggente da l'acqua. Utilizendu un campu magneticu esternu, sti particelle micro/nano-sized attrae è catturanu microplastiche è nanoplastiche. I celluli di l'alga sò biodegradabili, faciuli di pruduce in massa, è costu-efficace, facenu un materiale ideale per creà questi roboti chjuchi.

I testi iniziali anu dimustratu risultati promettenti. I robot d'alga magnetichi anu catturatu cù successu sia i microplastici sia i nanoplastici cù una alta efficienza di rimozione. Ancu dopu à parechji cicli di lavà i plastichi catturati, i robots mantenenu a so efficacità. Puderanu esse riciclati per un usu ulteriore solu aghjunghjendu un mantellu frescu di magnetite.

Mentre chì u studiu hè sempre in u stadiu iniziale, i circadori credi chì questi robots d'alga magnetichi puderanu esse usatu in ambienti d'acqua salata senza alcun impattu in u so muvimentu. Tuttavia, più studii sò necessarii per capiscenu a biodegradabilità è l'effetti ambientali à longu andà di sti nanoparticuli è assicurà chì ùn portanu micca à prublemi di toxicità.

In generale, u sviluppu di robot d'alga magnetichi offre una suluzione sustinibili per affruntà a contaminazione plastica in ambienti acquatici. Utilizendu materiali ecològichi è cuntrollu magneticu, questi minusculi portieri ponu eliminà in modu efficace i microplastici è i nanoplastici, riducendu u so dannu à a vita marina è à l'ecosistema.

FAQ

Cumu i robot d'alga magnetichi eliminanu i microplastici è i nanoplastici?

I robot d'alga magnetichi sò particelle micro / nano-sized fatte da decoru e cellule d'alga verde cù nanoparticelle di magnetite. Queste cellule d'alga attrae microplastiche è nanoplastiche per via di a so carica elettrostatica negativa, catturà in modu efficace è sguassate da l'acqua.

I robot d'alga magnetichi ponu esse riciclati?

Iè, i robot d'alga magnetichi ponu esse riciclati. Dopu à catturà i plastichi, i robots ponu esse lavati per sguassà i contaminanti. Ancu se una piccula quantità di u revestimentu di magnetite pò esse lavatu, i robot mantene a so efficienza di cattura ancu dopu à parechji cicli di lavare. Puderanu allora esse rivestiti cù magnetite fresca è reutilizate.

I robot d'alga magnetichi sò amichevuli di l'ambiente?

Iè, i robot d'alga magnetichi sò amichevuli di l'ambiente. E cellule d'alga aduprate per creà sti robots sò biodegradabili è faciuli di pruduce in massa. Inoltre, i nanoparticelle di magnetite sò cunsiderate biocompatibili è ponu esse facilmente raccolti à a fine di u prucessu, assicurendu chì nisuna particella ùn sia lasciata per contamina l'acqua.

[Articulu originale] (https://www.ncbiotech.org/news/2022/researchers-develop-biodegradable-magnetic-algae-robots-remove-microplastics)