Un robot chimicu innovativu alimentatu da AI sviluppatu da i scientisti chinesi hà fattu una scuperta rivoluzionaria chì puderia aiutà à sustene a vita umana in Marte. Analizendu i meteoriti marziani, u robot chimicu hà identificatu materiali chì ponu scumpressà e molécule d'acqua in ossigenu è idrogenu. Stu scupertu significativu, spartutu in a rivista Nature Synthesis, ci porta un passu più vicinu à a pussibilità di stabilisce una fabbrica d'ossigenu in Marte.

A cuntrariu di i circadori umani chì avaristi circa 2,000 5 anni per scopre sta scuperta, u chimicu di robot AI hà finitu u compitu in menu di XNUMX ore utilizendu una cumminazione d'acidu è alkali per dissolve è separà u materiale di meteorite. Stu prucessu efficiente mostra u vantaghju di sfruttà a tecnulugia AI in a ricerca scientifica.

U duttore Jun Jiang, l'autore principale di u studiu di l'Università di Scienza è Tecnulugia di a Cina, descrive u robot chimicu cum'è un "cervellu chimicu". Fornitu di un strumentu basatu in laser chjamatu Libs, u robot chimicu analizà prima a cumpusizioni chimica di i minerali marziani. Dopu usa una stazione di travagliu integrata per pruvà u compostu di metallu resultanti, mandendu e dati raccolti à u so "cervellu" AI computazionale per u processu.

Unu di l'aspetti più rimarchevuli di sta scuperta hè chì u materiale di catalizzatore pruvatu hè statu pruvatu à pruduce l'ossigenu à a temperatura di congelazione di -37 ° C (-34.6 ° F), chì hè a temperatura media in Mars. Cù solu 15 ore d'irradiazione solare, u chimicu AI pò generà una cuncentrazione d'ossigenu sufficiente per a sopravvivenza umana.

Spietenu FAQ (FAQ)

Cumu u chimicu robot AI hà scupertu i materiali chì ponu scumpressà l'acqua in ossigenu è idrogenu?

U chimicu robot AI hà esaminatu i meteoriti marziani è hà utilizatu una cumminazione d'acidu è alkali per dissolve è separà u materiale di meteorite. Per mezu di stu prucessu, hà scupertu un compostu chimicu capace di scumpressà l'acqua chì si trova in i dipositi di ghiaccio nantu à Marte.

Quantu tempu hà pigliatu u robot chimicu per compie u compitu?

U robot chimicu hà sappiutu compie u prucessu di descomposizione di l'acqua in menu di 5 ore. In paragone, ci vole à un circadoru umanu circa 2,000 anni per ottene u listessu risultatu.

À quale temperatura hè statu pruvatu u materiale di catalizzatore ?

U materiale di catalizzatore hè statu pruvatu à una temperatura di congelazione di -37 ° C (-34.6 ° F), chì hè a temperatura media in Mars.

U robot chimicu AI pò pruduce abbastanza ossigenu per a sopravvivenza umana?

Iè, cù solu 15 ore d'irradiazione solare, u chimicu AI pò generà una cuncentrazione d'ossigenu sufficiente necessaria per a sopravvivenza umana in Marte.

Fonti:

- Articulu originale: [LabRoots] (https://www.labroots.com/trending/space/24690/ai-robot-chemist-discover-water-decomposes-oxygen-mars)

- Articulu di rivista: [Nature Synthesis] (https://www.nature.com/articles/s41598-021-95292-0)