L'analisi video alimentata da AI puderia rivoluzione a ricerca di u cumpurtamentu di l'uccelli

Un studiente di scienza di l'informatica in l'Università di l'Alberta hà utilizatu l'intelligenza artificiale (AI) per rinfurzà l'analisi di i video di ricerca chì studianu u cumpurtamentu di i merli à ali rossi è i so nidi. L'analisi video hè vitale per capiscenu l'effetti di u parasitismu nantu à u cumpurtamentu di l'uccelli. U metudu attuale di identificà uccelli specifichi è e so azzioni richiede manualmente rivisione ore di filmati video è ascolta per e so chjamate distinte. Stu prucessu hè assai tempu è esige sapè fà in a biologia di l'uccelli.

Tuttavia, l'analisi video alimentata da AI hà u putenziale di rivoluzionari a ricerca di u cumpurtamentu di l'uccelli automatizendu a rilevazione di l'uccelli individuali è e so attività. Priscilla Adebanji, u studiente chì hà travagliatu in stu prughjettu, hà utilizatu strumenti di visione di l'urdinatore è algoritmi di rilevazione di u muvimentu per raffinà u filmatu crudu è indicà l'ora esatta chì l'acelli visitanu i so nidi per alimentà i so pulcini, è ancu s'ellu entrenu o partenu. Questa automatizazione riduce significativamente u tempu necessariu per rivisione i video, facendu u prucessu di raccolta di dati più efficaci.

U software sviluppatu da Adebanji hà sempre bisognu di più raffinamentu, ma u so potenziale hè promettente. Ùn puderia micca solu risparmià tempu è sforzu in a cullizzioni di dati per scopi di ricerca, ma ancu avè applicazioni più larghe in u campu di a biologia animale. A tecnulugia puderia esse applicata à diverse spezie è prughjetti, espansione e capacità di ricerca ecologica.

U travagliu futuru nantu à u prugramma includerà l'analisi di a durata di e visite d'uccelli à i so nidi è a determinazione di u sessu per mezu di l'analisi di e chjama d'uccelli. Inoltre, i circadori pensanu à spiegà l'applicabilità di sta tecnulugia à altri animali, cum'è i roditori.

Stu prughjettu mostra i sfidi è l'opportunità in u campu di a visione per computer è l'IA. Travagliendu cù scenarii di u mondu reale è fattori scunnisciuti, i circadori anu sappiutu sviluppà suluzioni innovatori chì ponu esse appiicati à una gamma di applicazioni, cumprese i veiculi è i droni.

In generale, l'usu di l'analisi video alimentata da AI in a ricerca di u cumpurtamentu di l'uccelli hà u putenziale di razionalizà i prucessi di raccolta di dati è di avanzà e capacità di ricerca ecologica. Stu prughjettu hà apertu novi opportunità per u studiente implicatu, suscitatu un interessu in una carriera in AI è furnisce una applicazione reale per a so cunniscenza.

Fonte: Università di Alberta