Un studiu recente realizatu da agronomi di l'Università RUDN hà revelatu chì l'hormone melatonina è a zeolite minerale ponu aiutà à mitigà l'effetti periculosi di i metalli pesanti nantu à e piante. I circadori anu truvatu chì a melatonina pruteghja e cellule vegetali da a distruzzione causata da u cadmiu, mentri a zeolite aumenta a dispunibilità di nutrienti è impedisce l'assorbimentu di metalli periculosi da e piante.

A cuncintrazione di metalli pisanti, cum'è u cadmiu, in i germogli di e piante hè in crescita constantemente è pone un risicu per l'agricultura è a salute umana. U cadmiu, un contaminante maiò, entra in a terra per via di i rifiuti industriali è agriculi. Disrupte u metabolismu di l'azotu è di i carbuidrati in e piante è dannu a membrana cellulare, purtendu à a contaminazione di i terreni agriculi è forestali.

L'agronomi anu realizatu esperimenti cù u bambù per esempiu. Anu criscinu bambù in terra cù varii livelli di contaminazione di cadmiu è spruzzate e piante cù diverse quantità di melatonina è zeolite. I risultati anu dimustratu chì e duie sustanzi neutralizanu a contaminazione di cadmiu in u bambù è aumentanu u cuntenutu di nutrienti di a terra.

A dosa ottima di supplementi hè stata trovata per esse 150 micromoles di melatonina è 15 grammi di zeolite. Questa cumminazione hà migliuratu u sistema antioxidante di e piante, diminuite l'effetti dannusi di u cadmiu, è hà aumentatu a dispunibilità di nutrienti essenziali. A zeolite hà immobilizzatu u cadmiu in a terra, riducendu a so accumulazione in bambù, mentre chì a melatonina pruteghja e cellule vegetali regulendu a permeabilità è aumentendu l'attività antioxidante.

In generale, i risultati di stu studiu dimustranu u putenziale di a terapia hormonale è a zeolite cum'è metudi efficaci per a prutezzione di e piante da a contaminazione di metalli pesanti. Ulteriori ricerche sò necessarie per spiegà a so applicazione in diverse spezie vegetali è cundizioni ambientali.

