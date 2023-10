L'asteroide Didymos è u so Moonlet Dimorphos: Novi Insights da JWST Observations

A missione DART di a NASA hà fattu i tituli quandu hà sbattutu l'astéroïde Dimorphos in settembre 2022, alterandu u so periodu orbitale. L'astrònomi anu vultatu immediatamente i so telescopi per osservà l'avvenimentu, micca solu per studià l'impattu nantu à l'asteroide, ma ancu per riunisce insights preziosi per futuri sforzi di difesa planetaria. U telescopiu spaziale James Webb (JWST) hà ghjucatu un rolu cruciale in questu sforzu, furnisce dati preziosi nantu à u sistema di asteroide binariu Didymos-Dimorphos.

Un novu documentu di prestampa, guidatu da Andrew Rivkin, u Capu di Investigazione per DART, revela i risultati di l'osservazioni seguite cun JWST. A squadra hà utilizatu dui strumenti nantu à u telescopiu, NIRSpec (spettrometru vicinu à l'infrared) è MIRI (strumentu infrared mid), per misurà spettri di Didymos à circa dui mesi dopu l'impattu DART. Unu di i scuperti più significativu hè chì Didymos è Dimorphos sparte a listessa cumpusizioni, chì appartenenu à a classa di condriti ordinariu, chì sò meteoriti di petra chì custituiscenu a maiò parte di i meteoriti cascate nantu à a Terra. Questu suggerisce chì a missione DART hà servitu cum'è un mudellu eccellente per l'asteroidi chì ponu esse una minaccia per u nostru pianeta.

I novi osservazioni cumplementanu ancu a nostra cunniscenza di u sistema Didymos. Quandu i scientisti anu analizatu i dati, anu cunclusu chì Didymos è Dimorphos anu cumpusizioni simili. Inoltre, anu determinatu chì circa u 96% di u flussu chì vene da u sistema vene da Didymos, per via di a so dimensione più grande.

Malgradu l'impattu nantu à Dimorphos, i circadori ùn anu micca osservatu cambiamenti notevuli in Didymos durante l'osservazioni. L'absenza di luminosità extra o detriti in u sistema Didymos suggerisce chì l'asteroide hè largamente scappatu senza danni da l'impattu. Tuttavia, alcune osservazioni intriganti chì utilizanu a luce polarizzata indicanu pussibuli cambiamenti sottili in a dimensione media di particella o riflettività di Didymos.

Queste scuperte mette in risaltu u valore di u sistema Didymos-Dimorphos cum'è un mudellu rappresentativu per studià è preparà per i potenziali minacce d'asteroide. Cù a ricerca in corso è l'osservazioni prossime previste per a primavera di u 2024, i scientisti anticipanu acquistà più insights in a dinamica fascinante di stu sistema di asteroide binariu.

1. Chì ghjè a missione DART ?

A missione DART (Double Asteroid Redirection Test) hè una missione guidata da a NASA chì hà u scopu di studià a scienza è a tecnulugia necessaria per cambià u cursu di un asteroide chì si dirige versu a Terra. Il s'agit de rediriger une sonde spatiale pour impacter la lune d'un astéroïde et mesurer les changements qui en résultent dans son orbitale.

2. Chì sò i cundriti ordinali ?

I condriti ordinarii sò un tipu di meteorite petre chì rapprisentanu u meteorite più cumuni di a Terra. Sò principarmenti cumposti di minerali silicati è cuntenenu particeddi chjuchi, tondi cunnisciuti cum'è chondrules, chì si sò furmati in u sistema solare iniziale.

3. Cumu cuntribuisce u telescopiu spaziale James Webb à l'osservazioni di l'asteroide ?

U Telescopiu Spaziale James Webb (JWST) hè equipatu di strumenti avanzati chì permettenu à l'astrònomu di studià l'asteroidi in grande dettagliu. E so capacità includenu a misurazione di i spettri di l'asteroidi, l'osservazione di i cambiamenti in a so luminosità, è furnisce insights in a so cumpusizioni è e caratteristiche fisiche. U JWST ghjoca un rolu cruciale in avanzà a nostra cunniscenza di l'asteroidi è i so risichi di impattu potenziale.