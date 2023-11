L'India si mette in vista di a regione lunare polare sud in u so pianu ambizioso per rinvià campioni da a luna. L'Organizazione di Ricerca Spaziale Indiana (ISRO) hè attualmente sviluppata a missione Chandrayaan-4, chì serà composta da quattru moduli in dui lanciamenti.

U passu iniziale implica l'inviu di un atterrissimu è un "ascender" à a superficia di a luna per cullà campioni. U locu di destinazione per sta cullizzioni hè vicinu à u situ di sbarcu di a nave spaziale Chandrayaan-3, chì si trova in a regione lunare di u polu sud. I scientisti sò particularmente interessate in questa zona per via di a prisenza di ghiacciu d'acqua, chì pò esse potenzialmente utilizatu per u sustegnu di a vita è u carburante di cohete.

Una volta chì i campioni sò cullati, u modulu ascender lanciarà da a superficia di a luna è trasferisce i campioni à un modulu di rientrata. Intantu, un modulu di trasferimentu è u modulu di rientrata resteranu in orbita lunare. Questi moduli turnaranu dopu à a Terra, purtendu in modu sicuru i campioni lunari.

"Questa missione hè assai ambiziosa", dice Nilesh Desai, direttore di u Centru di Applicazioni Spaziali in Ahmedabad. Hè previstu chì sta missione serà realizata in i prossimi cinque à sette anni, dimustrendu a determinazione di l'India à ottene novi tappe in l'esplorazione spaziale.

Comu riggistràrisi:

Q: Chì ghjè u scopu di a missione Chandrayaan-4?

A: A missione Chandrayaan-4 hà u scopu di cullà campioni lunari da a regione polare sudu è di rinvià à a Terra.

Q: Perchè a regione lunare polare meridionale interessa i scientifichi?

A: A regione lunare sud polare hè d'interessu per via di a so abbundanza di ghiaccio d'acqua, chì pò esse potenzialmente utilizatu per u sustegnu di a vita è u carburante di cohete.

Q: Quandu hè prevista a missione Chandrayaan-4 per esse cumpletata?

A: A missione hè prevista per esse cumpletata in i prossimi cinque à sette anni.

Fonti: India Times (www.indiatimes.com)