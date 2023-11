A nova ricerca è l'operazioni piglianu a scena centrale nantu à a Stazione Spaziale Internaziunale

A Stazione Spaziale Internaziunale (ISS) cuntinueghja à esse un centru di ricerca è operazioni rivoluzionarie mentre celebra u so 25 anniversariu da u lanciu di u so primu modulu, u Zarya. Nantu à l'anni, l'ISS hà servitu cum'è una piattaforma per a cullaburazione internaziunale in l'esplorazione spaziale, chì permette à l'equipaggiu rotanti di astronauti è cosmonauti per fà esperimenti scientifichi è avanzamenti tecnologichi.

Ricerca Biomedica è Esami Oculari

Lunedì, u cumandante Andreas Mogensen, cù l'ingegneri di volu Loral O'Hara, Jasmin Moghbeli è Satoshi Furukawa, anu focu annantu à a ricerca biomedica. Anu realizatu esami oculari cù ultrasound è participà à l'esami di l'ochju programati in u modulu di laboratoriu Columbus. Questi esami sò cruciali per capiscenu l'effetti di u viaghju spaziale longu nantu à a visione di l'astronauti.

Dragon Endurance Training è Mantenimentu

U cumandante Mogensen è Loral O'Hara di a NASA praticavanu e prucedure di sbarcu è di sbarcu di a nave spaziale SpaceX Dragon Endurance. Anu ancu sbulicatu i kit di fornitura medica è eseguitu travaglii di mantenimentu nantu à a nave spaziale di l'equipaggiu.

Studi di Botanica Spaziale è Gravità Cellulare

Loral O'Hara hà cuntribuitu à un studiu di botanica spaziale destinatu à prumove l'educazione STEM trà i membri tribali. I Seeds furniti da a Nazione Choctaw d'Oklahoma sò stati esposti à a microgravità per parechji mesi per studià l'effetti di u spaziu nantu à a crescita di e piante. Intantu, Satoshi Furukawa hà realizatu una ricerca nantu à cumu e cellule sentenu a gravità osservendu campioni sottu un microscopiu. Stu studiu hà implicazioni per capiscenu u cumpurtamentu di e cellule in ambienti di microgravità.

Attività di i cosmonauti russi

In u segmentu Roscosmos di l'ISS, Oleg Kononenko hà verificatu i sistemi di u modulu di scienza Nauka, mentre chì Nikolai Chub hà monitoratu a so attività cardiaca è hà realizatu travaglii di mantenimentu nantu à i canali di l'aria. Konstantin Borisov hà purtatu un caprettu di sensori è hà praticatu tecniche di pilotu nantu à un computer, preparendu per future missioni planetarie è robotiche.

25 anni di successi scientifichi

Cume l'ISS cummemora 25 anni da u lanciu di u so primu modulu, vale a pena celebrà i rializazioni fatti in a ricerca spaziale è a cullaburazione internaziunale. Cù più di 3,000 investigazioni di ricerca è educative realizate da persone di 108 paesi è zoni, l'ISS hè stata strumentale per espansione a nostra cunniscenza di u spaziu è u so potenziale per l'avance scientificu.

S & P

1. Chì hè u scopu di l'esami oculari fatti nantu à l'ISS ?

L'esami oculari sò realizati per capisce l'effetti di u viaghju spaziale longu nantu à a visione di l'astronauti è per assicurà a so salute è u benessere durante a so missione.

2. Perchè hè impurtante a ricerca di botanica spaziale ?

A ricerca in botanica spaziale ci aiuta à capisce cumu e piante si adattanu è crescenu in ambienti di microgravità. Sta cunniscenza hè cruciale per sustene e future missioni spaziali, cum'è u viaghju spaziale di longa durata è a culunizazione extraterrestre.

3. Chì sò alcuni di i rializazioni di a Stazione Spaziale Internaziunale ?

L'ISS hà ospitatu più di 3,000 investigazioni di ricerca è educative da persone in 108 paesi è zone. Hè ancu servitu cum'è una piattaforma per a cullaburazione internaziunale in l'esplorazione spaziale, avanzendu a nostra cunniscenza di diversi campi scientifichi è apre a strada per future missioni spaziali.

4. Cumu l'ISS hà cuntribuitu à l'educazione STEM ?

L'ISS hè stata strumentale in a prumuzione di l'educazione STEM impegnendu studienti è educatori in ricerca è esperimenti spaziali in a vita reale. Ispira a prossima generazione di scientisti è ingegneri à perseguite una carriera in i campi STEM.