Ranatec, una filiale di u gruppu Qamcom è un fornitore di punta di l'equipaggiu di prova è misurazione per l'applicazioni RF è microonde, hè stata scelta da Qamcom Research and Technology per custruisce l'hardware avanzatu di trasfurmazioni di signali per l'Osservatorio Square Kilometer Array (SKAO). U SKAO hè una urganizazione intergovernativa chì travaglia per custruisce i radiotelescopi più putenti di u mondu in Australia è Sudafrica.

I telescopi SKAO seranu utilizati per una varietà di studii cumprese l'esplorazione di l'universu iniziale, a furmazione di stelle è galaxie, è a ricerca di vita extraterrestre. U rolu di Ranatec in u prugettu serà di integrà è cumplementari una gamma di soluzioni chjave per i telescopi.

Questu appuntamentu hè un successu significativu per Ranatec, postu chì ùn solu mostra a so cumpetenza in a gestione di i signali, ma ancu rinforza a so pusizioni cum'è fornitore di soluzioni chiavi in ​​mano per u sviluppu è a produzzione. A cullaburazione trà Ranatec è Qamcom Research and Technology aumenterà ancu a so capacità di trasfurmà idee è innovazioni in soluzioni reali.

Bengt Münter, Project Manager in Qamcom, hà elogiatu Ranatec per a so storia in a consegna di soluzioni innovative è a so cumpetenza in a fabricazione di apparecchiature di prova è misurazione specializate. Ellu hà dichjaratu chì l'implicazione di Ranatec seria integrale per l'assemblea è a prova di u sistema avanzatu di ricevitore di alimentazione digitalizzata per u prughjettu SKAO.

L'assignazione di Qamcom SKAO hè parte di una cullaburazione internaziunale più larga chì si estende finu à 2027. Qamcom hè rispunsevule per l'integrazione di cumpunenti da altri fornituri in u sistema principale. U prugettu implica ancu a cullaburazione cù l'Osservatoriu Spaziale Onsala è l'Università di Tecnulugia di Chalmers, dui attori principali in a custruzzione di i telescopi SKAO.

Ranatec cunsidereghja sta opportunità per esse una opportunità unica per a crescita è una chance di travaglià à fiancu à i capi visionari in a tecnulugia svedese è a ricerca spaziale. A cumpagnia hè onorata di esse sceltu per stu prughjettu prestigiosu è aspetta di cuntribuisce à u successu di l'Osservatoriu SKAO.

Fonti:

- Articulu fonte: micca divulgatu