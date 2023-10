L'antibiotici è l'impattu nantu à i Coral Reefs

Nta l'ultimi anni, l'impattu di l'antibiotici nantu à i scoglii di coralli hà guadagnatu una attenzione significativa da i scientisti è l'ambientalisti. L'antibiotici sò sustanzi chì uccidenu i germogli chì sò tipicamente prescritti cum'è medicina o usati cum'è additivi alimentari in l'animali per prumove a crescita. Tuttavia, hè impurtante nutà chì l'antibiotici ùn sò micca travagliatu contru i virus.

I scoglii di coralli sò ecosistemi vibranti chì sò a casa di una varietà diversa di organismi marini, cumpresu i coralli, chì sò animali chì pruducenu un esoscheletru duru è petre. Questi ecosistemi dilicati sò suscettibili à diverse minacce, cumpresu u cambiamentu climaticu, chì si riferisce à cambiamenti significativi à longu andà in u clima di a Terra chì ponu esse naturali o per via di l'attività umana.

I studii anu dimustratu chì l'antibiotici ponu avè effetti preghjudizii nantu à i scoglii di coralli. Quandu l'antibiotici sò aduprati in a medicina umana o animale, ponu entre in l'ambiente attraversu e piante di trattamentu di l'acqua residuale o scorri da l'operazioni agriculi. Questu pò purtà à a presenza di antibiotici in l'acqua circundante, chì ponenu un risicu per l'ecosistema di coralli.

A ricerca hà dimustratu chì l'esposizione à l'antibiotici pò disturbà l'equilibriu delicatu di i batteri in i scoglii di corallo. I batteri sò organismi unicellulari chì esistenu quasi in ogni locu in a Terra, cumpresu in altri organismi viventi. Ghjucanu un rolu cruciale in u mantenimentu di a salute di l'ecosistemi è aiutanu in diversi prucessi essenziali.

L'antibiotici ùn ponu micca solu tumbà i batteri dannosi, ma ancu i benefici. Questa disrupzione pò avè cunsequenze larga per i scoglii di corallo, postu chì i batteri sò implicati in a rottura di a materia urganica, u ciculu di nutrienti è a difesa contra i patogeni. A diminuzione di i battìri benifichi pò impedisce a capacità di i scoglii di coralli per ricuperà da i stressors, cum'è l'aumentu di a temperatura di l'acqua.

In più di l'antibiotici, altre attività umane, cum'è a liberazione di sustanzi chimichi in l'ambienti, ponu ancu impactà i coralli. I chimichi sò sustanzi formati da dui o più atomi chì si uniscenu in una proporzione è struttura fissa. Sti chimichi ponu alterà a cumpusizioni di l'acqua di mare, affettendu a crescita è u sviluppu di coralli è altri organismi marini.

Hè disgraziatu chì i scoglii di coralli sò digià minacciati da u cambiamentu climaticu è altri stressors indotti da l'omu. Capisce l'impattu di l'antibiotici è altri chimichi nantu à questi ecosistemi fragili hè cruciale per a so cunservazione. I sforzi per riduce a liberazione di l'antibiotici in l'ambiente è prumove e pratiche sustinibili sò essenziali per a priservà a salute è a diversità di i scoglii di coralli.

Fonti:

- World Health Organization

- Amministrazione Naziunale Oceanica è Atmosferica