Un adolescente in Alabama scopre un craniu di balena di 34 milioni di anni in una splutazioni di famiglia

Lindsey Stallworth, un junior à l'Alabama School of Math and Science, hà fattu una scuperta incredibile mentre cercava fossili in a splutazioni di a so famiglia. Stallworth hà sbattutu in un craniu di balena di 34 milioni d'anni, chì marcà una scuperta significativa per a regione.

Stallworth cullighjava fossili in a splutazioni dapoi anni, ma ùn hà mai avutu nimu per furnisce infurmazioni nantu à elli. Hà decisu di purtà alcune di e so scuperte à u so maestru di biologia, Drew Gentry, chì hè un paleontologu. Gentry hà ricunnisciutu subitu unu di i denti di squalu chì li mostrava è era intrigatu per sapè più nantu à a so origine.

Gentry hà visitatu a splutazioni annantu à l'estiu in a speranza di ricercà i denti di squalo. Tuttavia, hà trovu qualcosa di assai più significativu. In pocu ore, Gentry hà scupertu frammenti di l'ossu fossilizatu, chì l'hà purtatu à parechji ossi grossi chì emergenu da a terra. L'osse sò state identificate cum'è appartenenti à una balena.

Accumpagnatu da Stallworth è uni pochi aiutanti, Gentry hà passatu a maiò parte di ghjugnu è di lugliu à scavà i resti. Anu purtatu l'osse in un laboratoriu di paleontologia in l'Alabama School of Math and Science per più studiu.

A balena hè stimata à circa 20 metri di longu è si crede chì hè un parente più chjucu di Basilosaurus cetoides, u fossili statale di l'Alabama. Pò esse ancu in relazione cù zygorhiza, una altra spezia di balena truvata in i stati vicini.

Ancu se solu u craniu hè statu recuperatu finu à avà, a squadra pensa à scavà u restu di a balena in l'anni à vene. A causa di a so grandezza, hè previstu di piglià da trè à quattru anni per scavà cumplettamente a criatura.

Jun Ebersole, direttore di e cullezzione in u McWane Science Center, hà cunfirmatu chì u craniu di balena hè di circa 34 milioni d'anni. A scuperta furnisce insights preziosi nantu à l'antica vita marina in Alabama è mette in risaltu l'impurtanza di l'esplorazione cuntinua è a ricerca in u campu di a paleontologia.

Fonti:

- Articulu originale: [Add Source]

- Definizione di Basilosaurus cetoides: [Aggiungi Definizione]

- Definizione di zygorhiza: [Aggiungi Definizione]

- Definizione di paleontologia: [Aggiungi Definizione]

- Definizione di excavate: [Aggiungi Definizione]

- Definizione di u laboratoriu di paleontologia: [Aggiungi Definizione]

- Definizione di a vita marina: [Aggiungi Definizione]