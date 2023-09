U "Topo di Ghiaccio": Denti fossili di un anticu animale cum'è una musaragna truvata in l'Articu Alaska

Riassuntu: I ricercatori anu scupertu i denti fossili da una criatura piccula simile à un roditore chjamata Sikuomys mikros, chì hè stata soprannominata u "topo di ghiaccio", chì campava più di 70 milioni d'anni fà in ciò chì hè oghje Alaska. A criatura, di a dimensione di un topu di casa, hà prosperatu in a temperatura glaciale è a bughjura di l'invernu articu, à fiancu di diverse spezie di dinosauri. I denti, misuranu solu da 1 à 1.5 millimetri in grandezza, sò stati truvati in sedimentu cullatu da trè siti separati in a Formazione Prince Creek, una zona ricca di fossili di dinosauri. I denti eranu abbastanza distinti da quelli di i so parenti vicinu per classificà cum'è una nova spezia. Ancu s'ellu si sà pocu di i cumpurtamenti è u stilu di vita di a criatura, i scientisti speculanu chì puderia esse stata attiva durante l'inguernu, alimentendu insetti è altri invertebrati per mantene in l'ambienti duru. Si crede chì a piccula dimensione di u Sikuomys mikros hè una adattazione evolutiva, chì li permette di dumandà menu alimentariu durante i mesi d'invernu.

A Formazione Prince Creek, situata sopra u Circle Articu, furnisce una finestra unica in l'abitanti preistorichi di a regione durante u tempu di i dinosauri. A scuperta di i denti di u "ghjacciu" aghjunghje à a nostra cunniscenza di i diversi ecosistemi chì esistevanu in l'Articu anticu, sfidendu i nostri preconcepzioni nantu à e limitazioni di a vita in ambienti estremi.

Fonte: Journal of Systematic Paleontology (Aostu 2021)