I ricercatori di l'Università di Harvard è di l'Università Purdue anu sviluppatu una strategia per cuntrullà è leghje i vacanti di silicuu in risonatori acustici in massa fatti di carburu di siliciu 4H (SiC). Questi risonatori, chì amplificanu o filtranu l'onde acustiche, anu diverse applicazioni cumprese a telecomunicazione RF è e tecnulugia quantistica. Tuttavia, a misurazione precisa di l'energia acustica almacenata in elli cù u tempu hè stata una sfida. A strategia di i circadori implica l'accordu di e frequenze assorbite o amplificate da difetti in u resonatore. Anu utilizatu un dispositivu chjamatu un resonatore acusticu di massa di overtone laterale (LOBAR), fattu di 4H SiC, per dimustrà u cuntrollu spin-acoustic di vacanti di siliciu. Hanu realizatu un analisi di spettru di freccia è anu utilizatu una lettura ottica per visualizà u modu di risonanza di u dispusitivu. A misurazione non invasiva permette una carattarizazione precisa di e proprietà acustiche di i sistemi microelettromeccanici. Sta ricerca apre novi pussibulità per a fabricazione di dispusitivi di trasfurmazioni di signali affidabili è d'altu rendiment.

I risonatori acustici in massa sò strutture chì amplificanu o filtranu onde acustiche è anu applicazioni in telecomunicazioni RF è tecnulugia quantistica.

