L'Osservatoriu Naziunale di Radio Astronomia (NRAO) hà revelatu un prototipu di antenne di telescopiu radio per a so prossima generazione Very Large Array (ngVLA). L'inaugurazione hè accaduta in un attellu tenutu à l'Istitutu Max Planck di Matematica in Scienze in Leipzig, Germania.

U prototipu presenta un platu di 18 metri custituitu da 76 pannelli individuali d'aluminiu. U disignu unicu di u platu li permette di sustene e cundizioni estremi cum'è cambiamenti di temperatura, ventu è gravità, mantenendu a so forma precisa. Hè custituitu di 724 pezzi tenuti inseme cù 2,500 viti è pesa 43 tunnellate. U disignu pò esse facilmente trasportatu è assemblatu in diverse lochi in u mondu.

L'inaugurazione vene dopu chì Associated Universities, Inc. (AUI) hà ricevutu una cuncessione di $ 21 milioni da a National Science Foundation (NSF) per rinfurzà u disignu di ngVLA. Inoltre, a tecnulugia di l'antenna mtex, a cumpagnia daretu à u prototipu, hà ricevutu una cuncessione di $ 1 milione da l'Attu di Sviluppu Economicu Locale di u Novu Messicu (LEDA) per u sviluppu di una nova facilità in Albuquerque.

U ngVLA rimpiazzà l'attuale Jansky Very Large Array (VLA) situatu in Socorro, New Mexico. Sarà custituitu di 244 platti, ognuna misura 18 metri, è averà 10 volte a sensibilità di u so predecessore. A custruzzione di u ngVLA hè prevista per inizià in u 2026, cù l'osservazioni preliminari previste per u 2029 è l'operazioni scientifiche cumplete chì partenu da u 2035.

L'ubbiettivi chjave di a scienza di ngVLA includenu u studiu di l'exoplaneti di a dimensione di a Terra, l'astrobiologia è l'astrochimica di i sistemi exoplanetari, a furmazione è l'evoluzione di e prime galaxie, i pulsars di u centru galatticu è i buchi neri supermassivi.

U Jansky VLA, cunnisciutu per a so apparizione in u filmu "Contact", hà una storia significativa in a ricerca di l'astroastronomia radiofonica da a so inaugurazione in 1980. Hà cuntribuitu à l'studiu di diversi ogetti è fenomeni celesti, cumpresu u ghjacciu nantu à Mercuriu, supermassive black. buchi, microquasars, anelli di Einstein, scoppi di raggi gamma, supernovae, è innumerevoli stelle è pianeti in tuttu l'universu.

Fonte: Universu oghje