I microscopi chì utilizanu lenti di vetru è a luce sò stati una basa di a ricerca di laboratoriu per seculi. Ancu se esistenu apparecchi più putenti cum'è i microscopi elettronici, u so altu costu è i requisiti di mantenimentu li facenu impraticabili per a maiò parte di i laboratori. In u risultatu, i microscopi cunfocali, chì utilizanu luci è lenti per ingrandà l'uggetti, sò l'opzione per parechji circadori. Tuttavia, sti microscopi facenu limitazioni quandu si tratta di risolve l'uggetti vicinu à a lunghezza d'onda di a luce utilizata, chì porta à a distorsione di l'imaghjini per diffrazione.

Microorganismi cum'è batteri, fungi è virus sò in questa gamma di dimensioni, ponendu sfide per i microbiologi è i patologi chì cercanu di studià è di diagnostichi. Per superà questi ostaculi, a tecnica di a microscopia di espansione hè apparsa in l'ultimi ottu anni, chì permette à i circadori di migliurà a risuluzione di i microscopi cunvinziunali allargendu a dimensione di i microbi osservati.

A microscopia di espansione utilizza un idrogelu di polielettroliti per espansione i campioni. Questi geli sò assai assorbenti è si stendenu quandu l'acqua hè aghjuntu. I campioni, cumprese biomolecole specifiche cum'è proteine ​​​​, sò ancorati à sta matrice di gel. Quandu u gel swells, i campioni sò allargati finu à quattru volte, eliminendu a distorsione causata da diffrazione.

Tuttavia, a microscopia di espansione scontra difficultà per assicurà una espansione uniforme di i campioni. A prisenza di pareti cellulari in parechji microbi impediscenu l'espansione, inseme cù a necessità di passi specifichi di ancoraggio per ogni biomolecula, facendu u prucessu di travagliu intensivu è restrittivu in termini di tipi di mostra chì ponu esse allargati.

In u ghjugnu di u 2023, una squadra di ricercatori biotecnologici guidati da Yongxin Zhao in l'Università Carnegie Mellon hà sviluppatu una nova piattaforma di microscopia di espansione chjamata µMagnify. Questa piattaforma hà utilizatu un idrogelu chì unisce universalmente biomolecule in tutta a matrice di gel, risultatu in una espansione più uniforme di i campioni è allargendu a gamma di organismi è tessuti chì ponu esse osservati. Tuttavia, duie sfide persistanu: u prublema di u muru cellulare è a capacità di etichetta è identificà strutture specifiche.

Per affruntà u prublema di u muru cellulare, i circadori anu cumminatu u trattamentu termicu cù un cocktail di enzimi di digerizione di u muru cellulare, ottenendu una espansione successu di una varietà di patogeni è tessuti infettati, cumprese biofilms batterichi è fungi robusti.

L'altra sfida implica l'etichettatura di proteine ​​​​per identificà strutture chjave o proteine ​​​​in e cellule sottu osservazione. L'etichettatura fluorescente hè comunmente impiegata, ma tradiziunale permette solu un numeru limitatu di culori per via di lunghezze d'onda sovrapposte. Tuttavia, a squadra di Zhao hà sviluppatu un approcciu di risciacquare è ripetiri, chì permette parechje volte di etichettatura in una sola mostra. Questu cumminatu cù l'espansione di l'imaghjini rinfurzata permette a visualizazione di parechje interazzioni di proteine ​​​​è strutture in 3D.

U sistema µMagnify offre una soluzione economica è simplice per rinfurzà a putenza è a versatilità di i microscopi confocali esistenti. Cù un costu stimatu di $ 10 $ US per mostra, i laboratorii in u mondu ponu aduttà sta tecnica. In e regioni limitati di risorse cù una alta prevalenza di patogeni microbichi, cum'è l'Africa Sub-Sahariana è l'Asia Sudueste, u sistema hà un grande putenziale. I circadori anu sviluppatu ancu un prugramma di realtà virtuale chjamatu ExMicroVR per a visualizazione di dati, facilitendu a ricerca in cullaburazione trà parechji circadori nantu à a stessa mostra.

(Fonte: Yongxin Zhao et al., Advanced Science)