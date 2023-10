A nova tecnulugia puderia riduce a contaminazione luminosa è restaurà a vista chjara di u celu di notte

Una nova tecnulugia di lampi di strada hè stata sviluppata chì puderia aiutà à mitigà u prublema di a contaminazione luminosa è restaurà una vista chjara di u celu di notte per l'astrònomu. A contaminazione luminosa, causata da l'usu generalizatu di luci LED brillanti, hè stata una minaccia crescente per l'osservatori astronomichi in u mondu sanu. Queste luci LED à efficienza energetica cunsuma menu elettricità cà i luci incandescenti tradiziunali, ma sò assai più brillanti, facendu chì u celu brilla cù intensità aumentata quandu installate in cità.

In u risultatu, assai observatori chì eranu una volta situati in spazii scuri è remoti vedenu avà menu stelle per via di a luce eccessiva chì sparghje in l'atmosfera di a Terra. Stu prublema hà compensatu l'avanzamenti in a tecnulugia di telescopiu. Un studiu recente hà revelatu chì e stelle spariscenu da u celu à un ritmu mediu di 10% annu.

A startup tedesca StealthTransit hà recentemente pruvatu una suluzione potenziale per questu prublema. A tecnulugia di a cumpagnia, chjamata DarkSkyProtector, hè custituita da trè cumpunenti: un dispositivu chì fa lampà i luci LED à una frequenza imperceptible, un ricevitore GPS, è un otturatore di càmera di telescopiu apposta chì pò lampà in sincronia cù i luci LED. Apertura l'otturatore solu durante i brevi mumenti quandu i luci LED sò spenti, a tecnulugia pò riduce significativamente a luce di u celu indesideratu in l'imaghjini astronomichi.

Esperimenti realizati in un observatoriu in i Monti Caucasus in Russia anu dimustratu chì u DarkSkyProtector puderia riduce u brillu di u celu in l'imaghjini da un impressiunanti 94%. Sta tecnulugia hà u putenziale di fà tutti i tipi di luci amichevuli per l'astronomia, cumpresa a publicità esterna è l'illuminazione interna. Puderà filtrà e luci da e cità è paesi vicini è ancu da l'osservatoriu stessu.

StealthTransit hà dichjaratu chì a maiò parte di i lumi LED esistenti ponu operare in modu lampeggiante, è e lampade novi cuncepite apposta per prutege u celu di notte ùn saria micca più caru di a tecnulugia LED attuale. L'unicu elementu caru di u sistema hè l'otturatore di telescopiu ligeru è agile, chì deve lampà circa 150 volte per seconda. A cumpagnia spera di rende sta tecnulugia dispunibule per telescopi più grande in un futuru vicinu.

Ancu s'ellu hè sempre in u stadiu di prototipu, StealthTransit hà u scopu di avè un pruduttu cummerciale viable per i migliori telescopi di u mondu in i prossimi cinque à sette anni.

Fonti:

- Space.com - "A nova tecnulugia di Streetlamp puderia rende a notte scura di novu per l'astronomi"