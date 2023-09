Ci hè un Novu Pianeta chì si nasconde in u nostru Sistema Solare ?

Evidenze intriganti sò emerse per l'esistenza di un nonu pianeta in u nostru sistema solare, secondu un studiu publicatu in The Astronomical Journal. U documentu esplora l'orbite peculiari di l'uggetti in u distanti Cintura di Kuiper, una regione in forma di discu oltre Neptune chì hè casa di pianeti nani è numerosi Oggetti Trans-Neptuniani (TNO). Mentre chì ci sò stati dichjarazioni precedenti in quantu à l'esistenza di un nonu pianeta basatu annantu à l'osservazioni di TNO cum'è Sedna, sta nova ricerca presenta una perspettiva diversa.

U studiu suggerisce chì l'orbita altamente eccentrica è allungata di Sedna, à fiancu à l'orbite inclinate di altri TNO, pò esse spiegata da a prisenza di un pianeta di a dimensione di a Terra. Simulazioni di computer indicanu chì stu pianeta ipoteticu avissi bisognu à esse 1.5-3 volte a massa di a Terra è situatu 250-500 volte a distanza trà a Terra è u sole. A so orbita seria ancu inclinata di 30 ° à u pianu di u sistema solare, un fenomenu chjamatu "scenariu di u Pianeta Belt Kuiper".

A scuperta di un pianeta di a dimensione di a Terra in u sistema solare esterno averia implicazioni prufonde per a scienza planetaria. Hè bisognu di una rivalutazione di a definizione di un pianeta, potenzialmente stabilisce una nova classa di pianeti. Inoltre, e teorie di a furmazione di u sistema solare è u sviluppu di u pianeta avissiru bisognu di rivisione.

A teoria pò esse pruvata per circà un gruppu di TNO à circa 150 volte a distanza trà a Terra è u sole. A deteczione di tali ogetti serviria com'è evidenza per l'esistenza di u nonu pianeta. Ancu a scuperta di uni pochi di novi TNO puderia rivoluzione a nostra cunniscenza di l'urighjini di u sistema solare.

In cunclusioni, a pussibilità di un nuvimu pianeta in u nostru sistema solare presenta una strada eccitante per più esplorazione è rivalutazione di a nostra cunniscenza di l'esternu di u nostru vicinatu celeste.

Fonti:

- U Journal Astronomicu: [nome fonte]

- A Conversazione: [nome fonte]