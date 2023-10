Un'alternativa più sicura à e candele: Candele Warmer Lamps

Se ti piace l'ambienti è l'odore di e candele, ma sò preoccupati di a contaminazione di l'aria chì ponu causà, cunsiderà investisce in una lampada di candela calda. A cuntrariu di e candele tradiziunali chì brusgianu è liberanu inquinanti in l'aria, i lampi di candela riscaldanu a cera per liberà u so profumu cù menu contaminanti è u risicu di u focu zero.

I candele ardenti, scented or unscented, ponu pruduce particulate è monossidu di carbonu, è ancu composti organici volatili (VOC). Questi VOC ponu purtà à diversi prublemi di salute cum'è nausea, vertigini, fatigue, mal di testa è irritazione respiratoria. In certi casi, a materia particulata fina da e candele pò ancu entra in u sangue è affettanu u core.

Mentre chì un studiu realizatu in u 2014 hà cunclusu chì e candele profumate ùn ponenu micca risichi per a salute cunnisciuti in cundizioni normali, hè sempre cunsigliatu per limità u so usu. Una lampada riscaldante di candela offre una opzione più sicura fondendu a cera è liberando l'odore senza avè bisognu di una fiamma aperta. Ancu s'è e lampade più calde di candele emettenu ancu COV, pruduceranu menu particelle è menu monossidu di carbonu cumparatu cù candele ardenti.

Per minimizzà più l'effetti avversi potenziali, hè suggeritu di apre una finestra mentre usa una lampada di candela per migliurà a ventilazione. Utilizendu una lampada di candela calda, pudete gode di a fragranza di e vostre candele preferite mentre riduce i risichi per a salute assuciati.

Ci sò diverse lampade scalda candele dispunibili nantu à u mercatu, ognuna offre caratteristiche è disinni unichi. Alcune opzioni populari includenu:

Lampada Funistree Black Candle Warmer: Questa lampa sofisticata presenta un calore dolce per fonde a cera è libera u fragranza. Hà un collu regulabile per accoglie diverse dimensioni di candela di candela. Habitu Candle Warmer Lamp: Fattu da una sucietà canadiana, sta lampada hè dispunibule cù un paralume neru o biancu. Havi un collu regulabile è un timer programabile per spegnimentu automaticu. Liknapho Vintage Candle Warmer Lamp: Cù un aspettu vintage è un globu d'ombra di vetru di latte, sta lampada pò accoglie candele finu à 13 pollici di altezza. Havi ancu una funzione timer per un usu persunalizatu. Light It Upp Finds Candle Warmer Lamp: Questa lampada di ottone hè un pezzu di dichjarazione versatile chì pò esse aduprata sia cum'è luce d'accentu sia cum'è scalda candele. Veni à un prezzu più altu, ma hè assai elogiatu per u so disignu. Living With Candella Candle Warmer Lamp: Dotatu di un disignu minimalista in grisgiu opaco, sta lampada hà un collu regulabile, un timer programmabile, è hè spedita da una piccula impresa in Canada.

L'investimentu in una lampada calda di candele vi permette di gode di l'ambienti calmante è di a fragranza di e candele, minimizendu i potenziali risichi per a salute assuciati à brusgià. Fate una scelta più sicura è rinfurzà a vostra sperienza di candela cù una lampada calda di candela.

Definizione:

Materia particulata: Particelle minuscule sospese in l'aria chì ponu esse dannusu quandu inalate

Monòssidu di carbonu: Un gasu incolore è inodore chì pò esse tossicu quandu si respira in alta concentrazione

Composti organici volatili (COV): Sustanze chimiche chì s'evaporanu facilmente in l'aria à a temperatura di l'ambienti, chì ponu causà prublemi di salute.

Studiu peer-reviewed: Un studiu chì hè evaluatu è rivisatu da esperti in u campu prima di esse publicatu

Fonti:

Bureau de la qualité de l'eau et de l'air de Santé Canada (biologu Francis Lavoie)

L'articulu originale, "Una alternativa più sicura à Candele: Candle Warmer Lamps", ùn hà micca un URL di fonte specifica.