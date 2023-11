Novu approcciu: Scientisti chinesi sviluppanu un chimicu roboticu di IA per estrae l'ossigenu in Marte

U rover Perseverance di a NASA hà recentemente fattu a storia per l'estrazione di l'ossigenu da CO2 in l'atmosfera di Marte, ma i scientisti chinesi piglianu un approcciu sfarente per affruntà a sfida di furnimentu d'ossigenu. In un documentu rivoluzionariu publicatu in Nature Synthesis, circadori di l'Università di Scienza è Tecnulugia di a Cina sviluppanu un sistema automatizatu chì utilizeghja l'energia solare per pruduce l'ossigenu da l'acqua marziana.

Mentre chì l'elettrolisi hè un metudu cumuni in a Terra per caccià l'ossigenu da l'acqua percorrendu un currente elettricu attraversu, Mars pone sfide uniche per e diverse cundizioni. I scientisti chinesi cercanu d'impiegà catalizzatori per superà stu ostaculu. Tuttavia, a ricerca di i catalizzatori adatti in Marte ùn hè micca un compitu pocu, cù più di trè milioni di opzioni pussibuli dispunibili.

Per affruntà stu prublema, u squadra di ricerca hà sviluppatu un sistema AI roboticu cumplettamente automatizatu capace di fà tuttu u prucessu senza intervenzione umana. Stu sistema utilizza campioni di meteoriti marziani cum'è materia prima per l'analisi è sintesi di catalizzatori potenziali, ottimisazione è teste. Sfruttendu a robotica è l'IA, i circadori anu acceleratu significativamente u prucessu, chì averia pigliatu l'omu circa 2,000 XNUMX anni per finisce cù i metudi tradiziunali di prova è errore.

L'usu di a chimica robotica per l'esplorazione extraterrestre ùn hè micca novu. Ricerche precedenti anu dimustratu u successu di i robots autonomi in affruntà spazii chimichi cumplessi. In un studiu notevule da u 2020, i circadori anu utilizatu un robot mobile per circà fotocatalizzatori migliorati per a produzzione di l'idrogenu da l'acqua.

In questu studiu di prova di cuncettu, u sistema automatizatu hà riisciutu cù successu un catalizzatore eccezziunale cumpostu di parechji metalli. U catalizzatore hà dimustratu l'efficacità à catalizà a reazione di l'evoluzione di l'ossigenu è hà sappiutu operà à a temperatura tipica di a superficia in Mars.

Questa avanzata in a scuperta è a sintesi di materiale automatizata cuntene un immensu putenziale per u futuru di l'esplorazione di Marte. I circadori pensanu chì u protocolu è u sistema stabilitu pò avanzà micca solu l'estrazione di l'ossigenu, ma ancu a sintesi di chimichi per l'occupazione è l'esplorazione di pianeti extraterrestri.

