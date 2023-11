I scuperti recenti sfidanu a nozione di longa data chì e galassie nane intornu à a Via Lattea sò satelliti antichi chì duranu per miliardi d'anni. Un studiu rivoluzionariu utilizendu dati da u satellitu Gaia di l'ESA suggerisce chì a maiò parte di e galassie nane ponu esse distrutte relativamente prestu dopu à l'entrata in l'alone Galatticu.

Tradizionalmente, era cridutu chì e galassie nane chì circundanu a Via Lattea cuntenenu quantità significativu di materia scura, pruteggendu da e forze di marea causate da l'attrazione gravitazionale di a nostra galaxia. Questa supposizione hè stata basata annantu à l'osservazione di grande differenze di velocità trà e stelle in queste galassie nane, attribuite à l'influenza di a materia scura.

In ogni casu, l'ultimi dati Gaia hà dipintu un ritrattu diversu. Astronomi di l'Osservatoriu di Parigi - PSL, CNRS è l'Istitutu Leibniz per l'Astrofisica di Potsdam anu svelatu una nova cunniscenza di a dinamica di a galassia nana. Anu stabilitu una correlazione trà l'energia orbitale è l'entrata in l'alone, chì li permette di determinà l'età relative di e galassie nane. Curiosamente, galassie nane cù energie orbitali più elevate, chì suggerenu arrivi più recenti, eranu prevalenti paragunate à quelli cù energie più bassu.

L'implicazioni di sta scuperta sò significativu. L'abbundanza di galassie nane chì entranu in l'aureola di pocu tempu suggerisce chì sò originate fora di l'alone. Queste galassie nane vicine sò cunnisciute per cuntene quantità considerablei di gasu neutru, chì ultimamente perdenu in collisione cù u gasu caldu presente in l'alone Galatticu. Questa interazzione viulente induce scossa è turbulenza chì trasformanu fundamentalmente e galassie nane.

A trasfurmazioni da galassie ricche di gasu, dominate da a rotazione, à sistemi senza gasu porta à un sbilanciamentu trà a so accelerazione gravitazionale è a velocità di e so stelle. In cunseguenza, e galassie nane diventanu fora di l'equilibriu, sfidendu l'assunzioni previ nantu à a so stabilità. Paradossalmente, u rolu di a materia scura diventa incerta. Se a materia scura era digià abbundante in i nani, avaria impeditu a so trasfurmazioni in galaxie cù movimenti stellari aleatoriu.

Queste scuperte susciteghjanu dumande di riflessione per a ricerca futura. L'absenza di equilibriu pone sfide in a stima di a massa dinamica è u cuntenutu di materia oscura di i nani di a Via Lattea. Inoltre, capiscenu a prevalenza di galassie nane fora di l'equilibriu necessita di esplorà mudelli alternativi è di cuncepisce l'osservazioni per discernisce trà diverse spiegazioni.

Comu riggistràrisi:

Cosa hè una galassia nana?

Una galaxia nana hè un picculu tipu di galassia chì cuntene menu stelle, gasu è polvera cumparatu cù galassie più grande cum'è a Via Lattea. Sò cumunimenti truvati in a vicinanza di galaxie più grande.

Chì ghjè a materia scura?

A materia scura hè una forma ipotetica di materia chì ùn interagisce micca cù a luce o altre forme di radiazione elettromagnetica. Hè inferitu per esse basatu annantu à i so effetti gravitazionali nantu à a materia visibile. Si crede chì a materia scura cuntene una parte significativa di a massa totale in l'universu.

Cumu a prisenza di a materia scura affetta e galassie nane ?

Tradizionalmente, a materia scura hè stata pensata per ghjucà un rolu cruciale in a stabilizazione di e galaxie nane, pruteggendu da e forze di marea causate da galaxie più grande. In ogni casu, a scuperta di galassie nane fora di l'equilibriu sfida sta supposizione è suscita dumande nantu à a relazione trà a materia scura è a dinamica di sti sistemi.