I ricercatori di l'Università Statale di Washington anu identificatu un genu chjamatu "BUZZ" chì ghjoca un rolu cruciale in a crescita di i capelli di e radiche in e piante. I capelli radicali, chì si sviluppanu di manera diversa da l'altri tipi di cellule vegetali, sò impurtanti per l'assunzione di nutrienti è l'assorbimentu d'acqua. U studiu suggerisce ancu chì u genu pò esse implicatu in a manera chì e piante si trovanu è utilizanu i nitrati, una fonte vitale di nitrogenu per a crescita di e piante.

U sviluppu di i capelli radicali si faci in dui fasi: determinazione di u destinu di cellula è crescita. E cellule epidermiche pò esse diventate cellule epidermiche tipiche o differenziate in cellule di capelli radicali. Duranti u sviluppu, si forma un bulge nantu à a cellula epidermica tipicamente parenchimatosa, chì più tardi si estende attraversu a crescita di punta. Quandu a crescita di punta righjunghji un ritmu stabile, u restu di a cellula epidermica ferma a crescita.

I circadori truvaru chì u genu BUZZ regula à tempu u ritmu di a crescita di a radica è l'iniziu di a radicali laterale in risposta à a cuncintrazione di nitrati in a terra circundante. Anu scupertu chì u genu hè spressione à bassi livelli è ùn hè mai statu documentatu prima, facendu difficiule di truvà. Tuttavia, capisce cumu e piante cuntrullanu l'assunzione di i nitrati è a signalazione hè cruciale per migliurà l'efficienza di l'usu di nitrogenu in l'agricultura è u ciculu generale di nitrogenu.

U genu BUZZ hè vultatu in risposta à i nitrati, l'urea è l'ammonia, chì permettenu à e radiche di localizà nitrogenu in a terra. Ancu quandu l'approvvigionamentu di nitrati hè abbundante, a perdita di u genu porta à un fenotipu di e razzi di foraggi. Questa risposta sensitiva è strettamente regulata indica l'impurtanza di u genu BUZZ in a capacità di a pianta per truvà è aduprà nitrate in modu efficace.

L'identificazione di u genu in una spezia di grassu mudellu cum'è Brachypodium distachyon puderia avè implicazioni significativu per i prudutti agriculi cum'è u granu, u risu, u granu è l'orzu. Sti culturi sò essenziali per a produzzione alimentaria glubale, è migliurà a so capacità di acquistà è di utilizà nitrate puderia avè un impattu sustinibili.

Cù a scuperta di u genu BUZZ è u so rolu in a crescita di u capeddu radicali è l'assunzione di nutrienti, i scientisti anu avà esploratu cumu e piante utilizanu stu genu per modulà u sviluppu di u nitru è u sistema radicali. I risultati furniscenu insights preziosi nantu à i meccanismi sottostanti a crescita di e piante è mantenenu u putenziale per migliurà e pratiche agricule è a sustenibilità.

