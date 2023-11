À u cuntrariu di a credenza populari, un fisicu diventatu scrittore di l'alimentariu, George Vekinis, suggerisce chì u salinu ùn deve mai esse misu nantu à una bistecca prima di frittura. Argumenta chì l'abilità osmotica di u sali pò escerà troppu umidità da a carne, risultatu in una struttura dura è inedible. Vekinis sconsiglia ancu di cucià a bistecca direttamente da u friddu, favurendu un passu pre-microondas per riscalda a carne prima di frittura.

Sicondu Vekinis, u modu ottimali di coccia bistecca hè di micru per unu à dui minuti, secondu u grossu, è poi fritte rapidamente nantu à u focu altu. U scopu hè di ottene una ligera reazione nantu à a superficia, assicurendu chì a temperatura interna righjunghji almenu 55-60 gradi Celsius. Stu metudu permette à a bistecca di mantene a so succosa è u gustu.

Vekinis enfatiza chì u mediu-raru hè u livellu ideale di cottura per una bistecca. Questu risultatu in un centru ligeramente rossu cù un esterno scottatu è cottu. Mentre ricunnosce chì l'aghjunghje una piccula quantità d'oliu à a padedda, ancu cù pani non-stick, hè una preferenza persunale, ùn favurisce micca l'usu di u salinu cum'è condimentu.

Questi punti di vista micca cunvinziunali sfidanu i cunsiglii di parechji chefs famosi, cum'è Gordon Ramsay è Jamie Oliver, chì prumove generosamente condimentu bistecche cù u salinu prima di coccia. A perspettiva di Vekinis offre una nova presa di a scienza di a bistecca di cucina, è i so insights sò detallati in u so libru recente, Physics in the Kitchen, chì sfonda in i principii scientifichi daretu à diversi fenomeni alimentari.

