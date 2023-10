Attività vulcanica in a penisula di Kamchatka in Russia

À a mità d'uttobre di u 2023, i vulcani vicini in a Peninsula di Kamchatka in Russia sò stati visti in erupzione attraversu una maghjina catturata da l'Operational Land Imager (OLI) nantu à Landsat 8. L'imaghjini revela u stratovulcanu Klyuchevskoy, chì hè u vulcanu attivu più altu in Eurasia, chì emette un picculu vulcanu. piuma di gas, vapore è cendra versu u nordeste. A forma cònica chjara di a muntagna è u so piuma crescente stende ombre nantu à a neve circundante, creendu un sensu di tridimensionalità.

Prima di ghjugnu 2023, u Kamchatka Volcanic Eruption Response Team (KVERT) hà signalatu l'iniziu di eruzioni stromboliane in Klyuchevskoy. In lugliu, un novu flussu di lava hè statu rilevatu in u so flancu sud-est. U vulcanu hà cuntinuatu à sperienze eruzioni splusive, chì anu risultatu in quantità variate di cendri chì sò mandati in l'atmosfera. U codice di culore di l'aviazione hè statu elevatu à l'aranciu à volte per via di l'emissioni di cendri è gas. Prima di a cattura di l'imaghjini, l'attività à Klyuchevskoy s'intensificava, cù l'aumentu di i flussi di lava è i materiali incandescenti chì sparanu finu à 300 metri sopra u cratere.

Un altru vulcanu, Bezymianny, hà ancu emessu un piuma vulcanicu in questu tempu. In ogni casu, hè più sfida à distingue in l'imaghjini per via di una banca nuvola. U 16 d'ottobre, KVERT hà osservatu un aumentu di l'attività à Bezymianny, cumprese avalanche di detriti è cendri chì sò stati sbulicati à circa 70 chilometri à nord-est di u vulcanu.

A Peninsula Kamchatka hè cunnisciuta per a so attività vulcanica, esse casa di più di 300 vulcani. A gamma Klyuchevskaya, rapprisentata in l'imaghjini, hè particularmente propensu à u dramma geologicu. A foto di un astronauta presa da a Stazione Spaziale Internaziunale avia ancu catturatu segni di eruzioni recenti da i vulcani Klyuchevskoy è Bezymianny.

Source: NASA Earth Observatory image da Wanmei Liang, utilizendu dati Landsat da u US Geological Survey. Storia di Lindsey Doermann.