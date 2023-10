By

Una nova tiurìa hè stata pruposta da una squadra di astrofisici per spiegà u fenomenu di lente unicu osservatu in u cluster galaxy Abell 3827. I circadori, Joyce Lin, Richard Griffiths è Jenny Wagner, suggerenu chì e proprietà di lensing di u cluster pò esse megliu capitu cunsiderendu e so caratteristiche tridimensionali.

Abell 3827 hè un cluster di galassie situatu à circa 1.3 miliardi di anni luce di distanza da a Terra. Studi precedenti anu indicatu chì a parte visibile di u cluster custituisce solu u 10% di a so massa, cù a massa restante chì si crede esse materia scura. L'arrangiamentu di e galaxie in u cluster risultatu in lenti gravitazionale, chì crea un anellu blu brillanti intornu à i so bordi.

U nùmeru d'imaghjini vistu quandu si osserva Abell 3827 hè statu un tema di dibattitu trà l'astrònomu, cù stimi chì varienu da quattru à ottu. A distorsione di a luce emessa da e stelle in e galaxie, causata da a materia scura chì ùn si vede è prubabilmente ligata à a rotazione, rende difficiule di determinà u numeru esatta di l'imaghjini.

A nova tiurìa pruposta da u gruppu di ricerca suggerisce chì a lente in Abell 3827 ùn hè micca fina è piatta, cum'è pensava prima, ma hà una morfologia tridimensionale. A lensing di u cluster hè paragunata à a forma di un waffle, cù un grossu variu in diverse parti. Questa caratteristica puderia spiegà perchè u cluster pare allungatu in certi spazii più cà altri.

Per chì sta tiuria sia valida, e galassie in u cluster deve esse à distanzi diffirenti da a Terra. I circadori crèdenu chì trè da e quattru galassie maiò in Abell 3827 sò apprussimatamente equidistanti, mentre chì a quarta hè un pocu più vicinu.

Questa nova teoria cuntribuisce à a nostra capiscitura di a materia scura è furnisce una visione di e proprietà di lenti di i cluster galaxy. Ulteriori ricerche è osservazioni seranu necessarie per cunfirmà è raffinà questi risultati.

Fonte: Avvisi Mensili di a Royal Astronomical Society (2023) DOI: 10.1093/mnras/stad2800