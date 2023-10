Osservatori di a prossima generazione è strutture aghjurnate per Avanzate a Ricerca di l'Exoplanet

I studii exoplanet anu fattu un prugressu significativu in l'ultimi anni, cù millaie di exoplanets cunfirmati è numerosi candidati chì aspettanu cunferma. Cume i circadori cambianu u so focus da a rilevazione à a carattarizazione, a caccia per i segni potenziali di vita è biosignature hè in crescita. Stu cambiamentu di focus hè previstu di esse più acceleratu da l'osservatori di a prossima generazione è e strutture aghjurnate.

U telescopiu spaziale James Webb di a NASA, u telescopiu spaziale rumanu Nancy Grace, è a missione PLAnetary Transits and Oscillations of stars (PLATO) di l'ESA sò previste per purtà grandi sviluppi in a ricerca di l'exoplanet. Inoltre, l'osservatori terrestri cum'è l'Extremely Large Telescope (ELT), u Giant Magellan Telescope (GMT) è u Trenta Meter Telescope (TMT) ghjucà un rolu vitale in a carattarizazione di l'exoplanets.

In un documentu recente, una squadra internaziunale di astronomi hà esploratu u putenziale di aghjurnà l'osservatori esistenti per a ricerca di l'exoplanet. Anu prisentatu i primi risultati di luce di l'instrumentu di Imaging High-Resolution è Spectroscopy of Exoplanets (HiRISE) installatu nantu à u Very Large Telescope (VLT) di l'Osservatoriu Europeu Meridionale.

L'imaghjini diretti, un metudu sempre più utilizatu per studià l'exoplanets, permette à l'astrònomu di detectà i pianeti imagingendu a luce riflessa da e so atmosfere è superfici. Stu metudu permette l'esame di a luce riflessa cù spettrometri per determinà a cumpusizioni chimica di l'atmosfera di l'exoplanet.

U strumentu HiRISE nantu à u VLT hè cuncepitu per caratterizà i pianeti giganti extrasolar (EGP) in a banda H infrared. Unisce l'imager SPHERE è u spettrografu CRIRES aghjurnatu cù fibre ottiche monomode. Cù una risoluzione di 100,000, HiRISE furnisce una caratterizzazione spettrale assai più dettagliata è permette misurazioni di parametri dinamichi cum'è a velocità orbitale è a rotazione.

Stu strumentu aghjurnatu rinforza e capacità di imaging di u VLT, permettendu l'astrometria mejorata, a stabilità temporale, l'aberrazioni ottiche è a trasmissione. Inseme cù a carattarizazione atmosferica, sti misurazioni aiutanu à l'investigazione di a furmazione, a cumpusizioni è l'evoluzione di EGP.

In cunclusione, sia l'osservatori di a prossima generazione sia e strutture aghjurnate sò disposti à rivoluzionari a ricerca di l'exoplanet, permettendu una carattarizazione dettagliata è una investigazione di sti mondi distanti.

Fonti:

– Dr Arthur Vigan, Laboratoire d'Astrophysique de Marseille

- Osservatoriu Europeu Sudu (ESO)