Un novu gustu basicu: a risposta di a lingua à u cloru di ammoniu

I scientisti di l'USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences anu scupertu un putenziale sestu gustu di basa. In un studiu publicatu in Nature Communications, i circadori anu truvatu chì a lingua risponde à u cloruru d'ammoniu, un cumpunente chì si trova in certi dolci, per mezu di u stessu receptore di prutezione chì signala u gustu agru. U receptore di a proteina, cunnisciutu cum'è OTOP1, hè rispunsevule per a deteczione di u gustu agria attraversu i canali di l'idrogenu. Tuttavia, u studiu hà revelatu chì OTOP1 risponde ancu notevolmente à u cloru di ammoniu.

A squadra hà realizatu esperimenti utilizendu cellule umane è diverse spezie animali è hà truvatu chì a capacità di detectà l'ammoniu attraversu u canali OTOP1 hè cunservata in tutte e spezie. In particulare, i topi cù una proteina OTOP1 funzionale evitavanu l'acqua chì cuntene cloruru d'ammoniu, mentre chì quelli senza a proteina ùn anu micca mostratu una risposta cumportamentale. Questu suggerisce chì a capacità di detectà l'ammoniu pò esse evolutu cum'è un mecanismu di gustu per evità l'ingestimentu di sustanzi dannosi o sgradevoli.

U studiu mette una nova luce nantu à a nostra capiscitura di u gustu è u so significatu evolutivu. Cunfirma l'esistenza di un sestu gustu di basa è mette in risaltu l'impurtanza potenziale di i miccanismi di u gustu in a sopravvivenza. U cloru di ammoniu, chì si trova in i prudutti di scarti è certi sustanzi biologichi, hè un pocu tossicu, facendu vantaghju per l'organisimi per esse capace di detectà è evità.

Mentre a ricerca hè in i so primi tempi, sta scuperta apre novi strade di studiu in u campu di a percepzione di u gustu. A più ricerca hè necessaria per capisce l'estensione di e diversità di spezie in a sensibilità à l'ammoniu è u significatu ecologicu di queste variazioni.

