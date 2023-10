I ricercatori sviluppanu un metudu elettricu per cambià u flussu di l'elettroni in i materiali quantichi

Un squadra di circadori di Penn State hà fattu un avanzatu significativu in i materiali quantistici sviluppendu un novu metudu elettricu per cambià a direzzione di u flussu di l'elettroni. U so metudu, chì hè statu dimustratu in materiali chì mostranu l'effettu quantum anomalous Hall (QAH), puderia avè implicazioni per u sviluppu di i dispositi elettronichi di a prossima generazione è l'urdinatori quantistici.

L'effettu QAH hè particularmente prumessu perchè permette u flussu di l'elettroni longu i bordi di i materiali senza alcuna perdita di energia. Stu flussu dissipationless, canusciutu macari comu chiral edge current, elimina backscattering è vanta resistenza Hall quantized è resistenza longitudinale zero.

In questu studiu, i circadori anu designatu un insulator QAH cù proprietà specifiche chì ottimisanu u flussu di l'elettroni. Anu applicà un impulsu di corrente di 5 millisecondi à l'insulatore, causannu un cambiamentu in u magnetismu internu di u materiale è dopu cambiendu a direzzione di u flussu di l'elettroni. Questa capacità di cambià a direzzione hè cruciale per maximizà u transitu di l'infurmazioni, u almacenamentu è a ricuperazione in tecnulugia quantistica.

U metudu precedente di cambià a direzzione di u flussu di l'elettroni si basava nantu à i magneti esterni, ma questu approcciu ùn era micca ideale per i picculi apparecchi elettronichi, cum'è i telefoni intelligenti. I circadori anu scupertu un metudu elettronicu convenientu chì ùn hà micca bisognu di magneti voluminosi. Aumentendu a densità di a corrente applicata è restringendu i dispositi isolanti QAH, anu ottenutu una densità di corrente assai alta, cambiando in modu efficace a direzzione di magnetizazione è a direzzione di u trasportu di l'elettroni.

I circadori paragunanu stu cambiamentu da u cuntrollu magneticu à u cuntrollu elettricu in i materiali quantistici à a transizione in l'almacenamiento di memoria convenzionale da i metudi basati magnetici più antichi à i metudi elettronici più novi. Anu ancu furnitu una interpretazione teorica di u so metudu è evidenza pratica per sustene e so scuperte.

A squadra hè attualmente travagliendu in modi per mette in pausa l'elettroni mentre avanzanu per accende è spegne in modu efficace u sistema. Studianu ancu i metudi per dimustrà l'effettu QAH à e temperature più altu.

Sta ricerca hè prumessa per u sviluppu di i dispositi elettronici più avanzati è a realizazione di u putenziale di l'informatica quantistica.

Fonte: Yuan, W., Zhou, LJ., Yang, K. et al. Commutazione elettrica di a chiralità di corrente di punta in isolatori Hall anomali quantum. Nat. Mater. (2023). DOI: 10.1038/s41563-023-01694-y