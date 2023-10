U novu strumentu AI rileva è classifica supernova cù l'automatizazione

Un novu strumentu d'intelligenza artificiale (AI) cumplettamente automatizatu chjamatu Bright Transient Survey Bot (BTSbot) hà rilevatu, identificatu è classificatu cù successu a so prima supernova. Sviluppatu da una cullaburazione internaziunale guidata da l'Università Northwestern, BTSbot hà u putenziale di accelerà significativamente u prucessu di analisi è classificazione di supernovas eliminendu l'errore umanu.

A pratica attuale implica l'omu chì travaglia à fiancu à i sistemi robotichi per detectà è analizà supernova. A squadra di BTSbot hà stimatu chì l'omu anu passatu circa 2,200 XNUMX ore à inspeccionà visualmente è classificà i candidati di supernova in l'ultimi sei anni. Automatizzandu u prucessu, BTSbot libera un tempu preziosu per i circadori per fucalizza nantu à altre attività è accelerà u ritmu di scuperta.

I robots è l'algoritmi AI di u sistema BTSbot anu osservatu, identificatu è cumunicatu cù un altru telescopiu per cunfirmà a scuperta di una supernova, chì marca una tappa significativa. U prossimu passu hè di raffinà i mudelli, chì permettenu à i robots per isolà subtipi specifichi di splusioni stellari. L'eliminazione di l'omu da u ciclu furnisce più tempu per a squadra di ricerca per analizà e so osservazioni è sviluppà novi ipotesi.

Per sviluppà l'utillita AI, a squadra hà furmatu un algoritmu d'apprendimentu di macchina utilizendu più di 1.4 milioni d'imaghjini storichi da quasi 16,000 XNUMX fonti, cumprese supernova cunfirmate è altri fenomeni astronomichi. U BTSbot hè statu dopu misu à a prova cù un candidatu di supernova recentemente scupertu, chì hà identificatu è verificatu. Quandu u candidatu hè statu determinatu à esse una supernova di Type Ia, u sistema automatizatu hà spartutu a scuperta cù a cumunità astronomica.

Questa avanzata in l'automatizazione di a rilevazione è a classificazione di supernovas hà u putenziale di rivoluzionarà u campu di l'astronomia accelendu rapidamente u ritmu di scuperta è analisi. Approfittendu di a tecnulugia AI, i circadori ponu fucalizza nantu à l'interpretazione di e dati è u sviluppu di novi teorii nantu à l'urighjini di sti splusioni cosmiche.

Fonti: Università Northwestern

Definizione:

Supernova: Una supernova hè una splusione putente chì si trova à a fine di u ciculu di vita di una stella massiccia, risultatu in a liberazione di una quantità enorme d'energia.

Automatizazione: L'usu di macchine o software per eseguisce i travaglii senza intervenzione umana.

Machine Learning: Un sottumessu di intelligenza artificiale chì permette à i sistemi di amparà da e dati è di migliurà u so rendimentu senza esse programatu esplicitamente.