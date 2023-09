L'astronauta Frank Rubio, nativu di Miami, hà da ghjunghje à una tappa maiò diventendu l'astronauta americanu cù u viaghju spaziale più longu di a storia. Dopu avè graduatu da u prugramma di l'astronauti di a NASA in 2019, Rubio hà imbarcatu in u so primu viaghju spaziale u 21 di settembre di u 2022. Da ghjovi, hà passatu un notevoli 371 ghjorni in u spaziu, superendu u record precedente di 355 ghjorni tenutu da Mark Vande Hei. . A spedizione di Rubio hè stata una mistura di sfide è ricumpensa, cù mumenti emotivi è grandi rializazioni prufessiunali.

In una entrevista da a Stazione Spaziale Internaziunale, Rubio hà manifestatu a so gratitùdine per rapprisintà u so uffiziu è a squadra in questa missione monumentale. Hà ricunnosce a difficultà di u viaghju, ma ancu misu in risaltu u cumpiimentu è l'onore chì li hà purtatu. L'aspettativa originale di Rubio era per una missione di sei mesi, ma per via di una fuga di refrigerante in a nave spaziale chì era à bordu, un ritornu normale à a Terra hè diventatu impussibile. In u risultatu, l'agenza spaziale russa hà mandatu una nave spaziale senza equipaggiu per ritruvà Rubio è i dui cosmonauti cù quale sparte a stazione spaziale.

In tutta a missione, Rubio hà utilizatu diversi meccanismi di affruntà, cumpresu stà pusitivu, stà cunnessu cù i so amati in casa, è cunfidendu u sustegnu di a so squadra. Malgradu i sfidi affrontati, Rubio crede chì una volta chì avete impegnatu in una missione è sottumessi à l'intensi dui anni di furmazione, un sensu di u duvere è a rispunsabilità piglia u so postu.

Prima di diventà astronauta, Rubio hà servitu cum'è tenente coronel in l'Armata di i Stati Uniti è hà acquistatu una sperienza preziosa cum'è suldatu di cummattimentu è pilotu. Inoltre, hà un dutturatu in medicina è hè certificatu cum'è mèdicu di famiglia è chirurgu di volu.

In vista di u so ritornu à a Terra, Rubio hà ricunnisciutu chì u so corpu hà da piglià tempu per riajustà a gravità. Puderia piglià da dui à sei mesi per ritruvà a mobilità normale è sopporta u pesu cunfortu.

I mumenti più attesi di Rubio à u so ritornu giranu intornu à riunite cù a so famiglia, godendu a tranquillità di u so cortile, è savurendu una insalata fresca. U so straordinariu viaghju serve d'ispirazione per i futuri viaghjatori spaziali è mette in risaltu a dedicazione è i sacrifici fatti da l'astronauti per l'avanzamentu di a scienza è l'esplorazione.

