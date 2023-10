I scientisti scoprenu u putenziale Mud Lake in Marte

I scientisti anu trovu evidenza di ciò chì credenu chì era una volta un lavu di fangu in Mars, chì puderia furnisce indizi preziosi in a ricerca di segni di vita passata nantu à u pianeta. U studiu cuncintrau nantu à Hydraotes Chaos, una regione di terrenu caosu in Marte chì hè custituita da muntagne, crateri è valli. I ricercatori anu analizatu l'imaghjini pigliate da l'Orbiter di Reconnaissance Mars di a NASA è identificanu una zona piatta in Hydraotes Chaos chì mostrava segni di sedimentu è di fangu chì bollavanu da sottu à a superficia.

U studiu suggerisce chì circa 3.4 miliardi d'anni fà, un sistema di l'aquiferi in Hydraotes Chaos si rumpiu, purtendu à inundazioni massive chì dipositu grandi quantità di sedimentu nantu à a superficia. Stu sedimentu, se esaminatu attentamente, puderia cuntene biosignature di a vita passata in Marte. I circadori crèdenu chì u sedimentu in u lavu di fangu s'hè furmatu circa 1.1 miliardi d'anni fà, assai dopu chì l'acqua di terra di Mars era prubabilmente sparita è u pianeta era diventatu inospitale.

In u futuru, i scientisti speranu di investigà l'anticu lagu di fangu più in più per determinà quandu Marte puderia esse abitabile è potenzalmentu ospitu a vita. Ames Research Center di a NASA sviluppa un strumentu chjamatu EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), chì puderia esse usatu per pruvà rocce per biomarcatori, in particulare lipidi. Ci sò cunsiderazioni per piglià EXCALIBR in una futura missione di a NASA à a luna o à Mars, cù Hydraotes Chaos essendu un situ di sbarcu potenziale per stu strumentu.

Sta ricerca mette una nova luce nantu à a pussibilità di Mars una volta albergendu a vita è mette in risaltu l'impurtanza di più esplorazione è analisi di u terrenu marzianu. Offre prospettive eccitanti per missioni future chì cercanu di scopre i misteri di Marte è i segni potenziali di a vita passata.

Fonte: Nature Scientific Reports