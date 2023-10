Una scuperta fascinante hè stata fatta da l'astrònomu mentre osservanu una stella "zombie" morta longa chì emerge da u cluster stellare Hyades à una velocità stupente di 22,000 XNUMX milla per ora. A cuntrariu di i zombi lenti tipicamenti vistu in i filmi, sta nana bianca si move rapidamente in relazione à u cluster chì hà lasciatu. A cumunità scientifica hè entusiasta di sta scuperta postu chì puderia aiutà à risolve i misteri chì circundanu l'ammassi stellari Hyades è furnisce una visione di a dimensione massima di i nani bianchi.

L'ammassi stellari Hyades, situatu à 153 anni luce di distanza da a Terra in a custellazione di u Taurus, hè solu casa di uni pochi nani bianchi. Questu hè surprisante cunziddi chì circa 97% di e stelle in a Via Lattea diventenu eventualmente nane bianche. L'astrònomu anu speculatu chì l'absenza di nane bianche in l'Hyadi puderia esse dovutu à l'ejections causati da l'interazzione cù altri gruppi di stelle o nuvole massive di gas chì si movenu trà i gruppi.

Per investigà sta tiuria, i circadori di l'Università di a Culumbia Britannica anu analizatu e dati da a nave spaziale Gaia è anu scupertu trè nani bianchi cù velocità chì suggerenu chì puderanu esse espulsi da i Hyades. Unu di sti nani bianchi era particularmente intrigante, postu chì era 1.3 volte più massiccia di u sole, chì indicanu chì hè urigginatu da u cluster Hyades.

Sta scuperta furnisce insights preziosi nantu à a furmazione di nani bianchi è a so dimensione massima. Tipicamenti, i nani bianchi anu masse circa 0.6 volte di u sole. In ogni casu, sta nana bianca scappata hè assai più massiva è puderia aiutà l'astrònomu à determinà a fruntiera trà i nani bianchi è altri tipi di resti stellari.

I nani bianchi sò furmati quandu e stelle mancanu di carburante di l'idrogenu è i so core colapsanu sottu a gravità. I strati esterni si allarganu, creendu una stella gonfiata chì eventualmente forma una nebulosa planetaria. U core di a stella diventa una nana bianca, chì hè impedita di colapsà più da a pressione di degenerazione elettronica. Nani bianchi di solitu avvicinanu o superanu u limitu Chandrasekhar tirà materiale da una stella cumpagna, pruvucannu reazzioni termonucleari splusivi nantu à e so superfici.

Tuttavia, sta nana bianca scappata di Hyades pare esse u pruduttu di una sola stella, facendu una scuperta unica è un puntu di riferimentu per capisce a furmazione di nana bianca. A vicinanza di u cluster Hyades à u sole permette un studiu detallatu di nane bianche più vechje, chì mette in luce stu fenomenu astronomicu intrigante.

Fonte di l'Image: NASA/JPL-Caltech